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Где в Петербурге детей учат делать роботов и летать в космос

Центру детского технического творчества и профессиональной ориентации в Северо-Западного региональном центре Концерна ВКО «Алмаз-Антей» исполнился год!

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Детский центр на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге открыли в год 200-летия со дня рождения Павла Обухова — выдающегося горного инженера, металлурга, основателя первого военно-промышленного предприятия России — Обуховского завода.

За год работы Центра учеников стало больше. Теперь около 150 подростков с 10 до 17 лет овладевают здесь такими предметами, как «Индустриальный дизайн», «Радиолюбитель», «Робототехника», «Промышленная робототехника», «Программирование», «Авиакосмическое приборостроение» и «3Д-моделирование». В этом учебном году начали работу два новых кружка: «Виртуальная реальность» и «Конструкционные материалы будущего». В ближайших планах — создание любительской радиостанции.

Детский образовательный центр оборудован по последнему слову техники. Здесь можно моделировать полет в космос на учебном аппаратно-программном комплексе «Алмаз» с макетами спутников и с большим вращающимся глобусом. А еще в АПК есть станция приема спутниковых данных «Вьюнок»: на ней можно принимать и обрабатывать сигналы реальных искусственных спутников Земли.

По словам руководителя Центра Сергея Баушева, в 2021 году ученики центра могут на специальных графических планшетах создавать макеты изделий, лучшие из которых в будущем пойдут в производство на предприятиях СЗРЦ. Но есть здесь и техника более привычная: например, фрезерный станок для работы с железом и деревом. Правда, он тоже цифровой, так что передовыми технологиями все-таки придется овладевать. А пластиковые изделия печатают на 3D-принтере «Гелиос» производства Обуховского завода.

К 160-летию Обуховского завода детский центр планирует разработать и создать искусственный спутник Земли в формате «кубсат» и вывести его в космос.

«Мы рады, что наш Центр детского технического творчества и профессиональной ориентации сегодня востребован, приносит пользу для сотрудников наших предприятий и жителей города, им интересуются ребята и ежедневно приходят заниматься, развивать свои творческие навыки», — говорит заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — директор СЗРЦ Михаил Подвязников.

В этом году одна из учениц Центра уже поступила в БГТУ «Военмех» по программе целевого обучения. Преподаватели Центра надеются, что в наступившем учебном году будет больше молодых людей, продолжающих образование, чтобы связать профессиональную жизнь с предприятиями ВПК.

На протяжении более чем полуторавековой истории Обуховский завод бережно поддерживает преемственность поколений. Поэтому важная часть программы Центра детского технического творчества — это знакомство с богатой историей и производственными традициями всех предприятий Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

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