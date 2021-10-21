Где в Петербурге детей учат делать роботов и летать в космос

За год работы Центра учеников стало больше. Теперь около 150 подростков с 10 до 17 лет овладевают здесь такими предметами, как «Индустриальный дизайн», «Радиолюбитель», «Робототехника», «Промышленная робототехника», «Программирование», «Авиакосмическое приборостроение» и «3Д-моделирование». В этом учебном году начали работу два новых кружка: «Виртуальная реальность» и «Конструкционные материалы будущего». В ближайших планах — создание любительской радиостанции.

Детский центр на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге открыли в год 200-летия со дня рождения Павла Обухова — выдающегося горного инженера, металлурга, основателя первого военно-промышленного предприятия России — Обуховского завода.

Детский образовательный центр оборудован по последнему слову техники. Здесь можно моделировать полет в космос на учебном аппаратно-программном комплексе «Алмаз» с макетами спутников и с большим вращающимся глобусом. А еще в АПК есть станция приема спутниковых данных «Вьюнок»: на ней можно принимать и обрабатывать сигналы реальных искусственных спутников Земли.



По словам руководителя Центра Сергея Баушева, в 2021 году ученики центра могут на специальных графических планшетах создавать макеты изделий, лучшие из которых в будущем пойдут в производство на предприятиях СЗРЦ. Но есть здесь и техника более привычная: например, фрезерный станок для работы с железом и деревом. Правда, он тоже цифровой, так что передовыми технологиями все-таки придется овладевать. А пластиковые изделия печатают на 3D-принтере «Гелиос» производства Обуховского завода.



К 160-летию Обуховского завода детский центр планирует разработать и создать искусственный спутник Земли в формате «кубсат» и вывести его в космос.

