Заняты своим делом. Истории успешного бизнеса

Самый бюджетный способ начать работать на себя — сфера услуг. Такой бизнес часто не требует офиса, большого штата и даже собственного сайта: начать можно с объявления на «Авито Услугах». Рассказываем истории петербургских предпринимателей, которые так и сделали. Не нашел работу и рад: начал обучать людей музыке и чувствовать свое призвание

Дмитрий Ложкин преподает игру на барабанах и уже пару лет ищет клиентов на «Авито Услугах». Обучает с нуля как взрослых, так и детей.

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— Моя целевая аудитория — все, кто хочет учиться музыке. В основном это люди от 11–13 до 30–35 лет. С «Авито Услуг» приходят очень разные клиенты: одни хотят, чтобы их дети научились играть, вторые мечтают сыграть любимую песню, третьи — стремятся осуществить мечту детства и попробовать просто постучать. Я с удовольствием провожу такие занятия, пусть и чаще всего разовые. Люди искренне счастливы, когда у них получается даже простой ритм, и им этого достаточно. А есть еще четвертые: те, кто готов начать с начала, с фундамента и постоянно заниматься дома, те кто горят идеей овладеть инструментом, — с ними интереснее всего. Пока занимаешься с такими учениками, учишься многому сам, появляется еще большая мотивация. А когда человек приходит и уже на втором занятии правильно ставит руку, не задумываясь об этом, возникает ощущение, что я не зря это делаю и это действительно мое призвание. К сожалению, таких учеников немного. Большинство хочет прийти и сразу «заиграть», хоть это и невозможно.



По словам Дмитрия, новые клиенты у него появляются довольно часто — примерно 1–2 в неделю. До того, как музыкант разместил объявление на «Авито Услугах», искать их приходилось через «сарафанное радио», тратя очень много времени на саморекламу.

— Многие начинающие музыканты ищут на Авито инструменты — а учитывая цены, вторичный рынок стал еще более востребован, не раз сам продавал и покупал на сайте, — сообщил Дмитрий. — Когда-то я не смог найти работу, а сейчас рад, что не тружусь на дядю! Постоянно мониторю сайт, он популярен и, без преувеличения, о нем знают вообще все. Поэтому и поток клиентов очень стабильный. А еще у этой площадки нет сезонности — даже летом, когда у всех отпуска и дачи, объявления просматривают и заказы поступают.



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Всем начинающим преподавателям, а также тем, кто хочет в будущем работать исключительно на себя, Дмитрий советует искать клиентов именно на «Авито Услугах» — там пользователи сами размещают объявления и ищут профессиональных учителей: например, музыки или английского языка.



— Это поможет наработать клиентскую базу на старте, — считает Дмитрий. — И, конечно, постоянно развивайтесь: первые заработанные деньги стоит тратить на продвижение. Необязательно вкладывать весь бюджет, можно уложиться в небольшую сумму. Это позволит вам рассказать о себе большему кругу потенциальных учеников.

Более 5000 ванн за четыре года: как молодой мастер открыл собственную компанию

Владимир Костенков около четырех лет назад начал заниматься реставрацией ванн, работал самостоятельно и брал заказы только в своем городе. Теперь он владелец компании White Wanna с большим штатом сотрудников, которая предоставляет свои услуги по всей Удмуртии, в Санкт-Петербурге, Самаре и Тольятти.

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Начинать свое дело, по словам Владимира, было страшно. Первым шагом стало размещение объявления на «Авито Услугах». С него он получил первые отклики и первых заказчиков, а дальше бизнес и команда сложились сами, как только выросло число заказов.

— Главная цель нашей работы — из старой ржавой ванны сделать новую и глянцевую, — рассказал Владимир. — Мы даже разработали собственную технологию герметизации шва методом заделки. А вот с поиском клиентов помогают «Авито Услуги». Я создал на онлайн-площадке объявление сразу же, как начал собственное дело, и два месяца работал только благодаря заказам с него.



На Авито у мастера за несколько лет сформировался костяк постоянных клиентов, с которыми ему приятно работать. Они рассказывают о нем друзьям и знакомым по «сарафанному радио». А дальше все складывается само.

— Мое первое объявление в какой-то момент перестало приносить заказы. Время идет, потребности клиентов меняются — и оно просто устарело. Такое случается. Тогда мы переписали его, распространили на все города присутствия, и каждый вариант сразу же начал себя оправдывать. Новые клиенты приходят постоянно. Размещение и продвижение объявления на «Авито Услугах» стоит недорого, но получаешь стабильные заказы несколько раз в месяц, если смог попасть в потребности аудитории и рассказать об услугах доступным языком.



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Сейчас команда Владимира расширилась: появились несколько мастеров, свой маркетолог и таргетолог. Вместе они выполнили уже более 5 000 заказов. Сотрудников он тоже ищет на Авито:

— Интернет-площадка очень понятна в использовании. Тебе не нужно даже вставать со стула, чтобы найти все, что нужно. Например, здесь же я приобрел машину, здесь же купил новый бизнес по химчистке мебели, здесь же активно ищу мастеров-реставраторов — около половины сотрудников штата в свое время откликнулись на объявление на Авито.

