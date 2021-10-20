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Вице-губернатор Петербурга заявил об угрозе карантина из-за возвращения свиней. Но быстро стёр тревожную информацию

В Смольном пригрозили Петербургу карантином из-за заразных свиней

Возвращение свиней в дома Красносельского района грозит Петербургу новым карантином, следует из заявления вице-губернатора Олега Эргашева, которое появилось вечером 20 октября на его странице во «ВКонтакте», но быстро пропало. «Фонтанка» сохранила скриншоты.

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Фото: vk.com/oleg_ergashev
Фото: vk.com/oleg_ergashev
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В заявлении вице-губернатор отчитывался, что провел расширенное заседание противоэпизоотической комиссии при городском правительстве. Обсуждали риски заноса возбудителя африканской чумы (АЧС) свиней в Петербург.

«Сегодня город благополучен по заразным болезням животных. Однако в этом году эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней (АЧС) в нашей стране остается напряженной. 217 вспышек этой инфекции зарегистрированы на территориях 24 субъектов РФ, — напомнил Олег Эргашев. — В Петербурге очаг АЧС был зафиксирован в 2011 году в Красносельском районе. Тогда пришлось уничтожить все поголовье свиней, находящееся на территории города, и ввести запрет на их содержание».

По его словам, с момента ликвидации очага Смольному удавалось сдерживать появление свиней в частных домах. «Тем не менее единичные случаи несанкционированного ввоза животных все-таки были зафиксированы». Факт содержания свиней в частных домах вновь выявили в Красносельском районе. Информацию в оперативном порядке направили в администрацию района и в Росреестр.

Вопрос неоднократно поднимался Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга. Проблему содержания животных рассматривали на заседаниях противоэпизоотической комиссии и в Росреестре по региону.

«Сложная ситуация в стране по этой инфекции вызывает опасения. Наличие домашних свиней в Красносельском районе может повлиять на стабильную ситуацию по АЧС в городе. В случае возникновения очага инфекции Петербург будет вынужден ввести карантинные меры, которые негативно отразятся на экономике разных сфер промышленности и торговли, а также на повседневной жизни всех петербуржцев», — пригрозил губернатор.

Вскоре после публикации пост исчез. Без ответа остались вопросы про размер поголовья и породу обитателей Красносельского района.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

angel of death
сколько у нас их на гос.должностях... как он бороться предлагает с депутатами, которые ведут себя, как пятачки?
260569221
Свиньи это в его мыслях люди, да?
VKuser199962806
Да просто случайно засветил страшилку из длинного списка, чем нас пугать собираются.
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