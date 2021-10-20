Вице-губернатор Петербурга заявил об угрозе карантина из-за возвращения свиней. Но быстро стёр тревожную информацию

«Сегодня город благополучен по заразным болезням животных. Однако в этом году эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней (АЧС) в нашей стране остается напряженной. 217 вспышек этой инфекции зарегистрированы на территориях 24 субъектов РФ, — напомнил Олег Эргашев. — В Петербурге очаг АЧС был зафиксирован в 2011 году в Красносельском районе. Тогда пришлось уничтожить все поголовье свиней, находящееся на территории города, и ввести запрет на их содержание».

В заявлении вице-губернатор отчитывался, что провел расширенное заседание противоэпизоотической комиссии при городском правительстве. Обсуждали риски заноса возбудителя африканской чумы (АЧС) свиней в Петербург.

По его словам, с момента ликвидации очага Смольному удавалось сдерживать появление свиней в частных домах. «Тем не менее единичные случаи несанкционированного ввоза животных все-таки были зафиксированы». Факт содержания свиней в частных домах вновь выявили в Красносельском районе. Информацию в оперативном порядке направили в администрацию района и в Росреестр.



Вопрос неоднократно поднимался Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга. Проблему содержания животных рассматривали на заседаниях противоэпизоотической комиссии и в Росреестре по региону.



«Сложная ситуация в стране по этой инфекции вызывает опасения. Наличие домашних свиней в Красносельском районе может повлиять на стабильную ситуацию по АЧС в городе. В случае возникновения очага инфекции Петербург будет вынужден ввести карантинные меры, которые негативно отразятся на экономике разных сфер промышленности и торговли, а также на повседневной жизни всех петербуржцев», — пригрозил губернатор.



Вскоре после публикации пост исчез. Без ответа остались вопросы про размер поголовья и породу обитателей Красносельского района.