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Неожиданный фонтан. На Капитана Воронина из-под земли забил гейзер

В Выборгском районе Петербурга из люка забил фонтан

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Вечером 20 октября напротив дома 10 по улице Капитана Воронина забил гейзер. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

На опубликованных свидетелем кадрах видно, что прямо из травы действительно бьет настоящий фонтан, причем с небольшими паузами. Судя по всему, вода холодная — пара не наблюдается.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В ГУП «Водоканал» пояснили, что произошел «выход водовоздушной смеси из-за объема поступающих ливневых осадков». Крышку колодца уже установили на место, заверили на предприятии и уточнили, что никто из пользователей не пострадал.

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