Неожиданный фонтан. На Капитана Воронина из-под земли забил гейзер

Вечером 20 октября напротив дома 10 по улице Капитана Воронина забил гейзер. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
На опубликованных свидетелем кадрах видно, что прямо из травы действительно бьет настоящий фонтан, причем с небольшими паузами. Судя по всему, вода холодная — пара не наблюдается.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
В ГУП «Водоканал» пояснили, что произошел «выход водовоздушной смеси из-за объема поступающих ливневых осадков». Крышку колодца уже установили на место, заверили на предприятии и уточнили, что никто из пользователей не пострадал.