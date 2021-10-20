Неожиданный фонтан. На Капитана Воронина из-под земли забил гейзер

Вечером 20 октября напротив дома 10 по улице Капитана Воронина забил гейзер. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



На опубликованных свидетелем кадрах видно, что прямо из травы действительно бьет настоящий фонтан, причем с небольшими паузами. Судя по всему, вода холодная — пара не наблюдается.