«Урна в отпуске». Жители Приморского района поставили «исполняющих обязанности урн», потому что настоящие пропали

Петербуржцы жалуются, что в Приморском районе — в частности, на улице Оптиков — пропадают урны. Жители решили проблему креативно — расставили вместо них «исполняющих обязанности», написали 19 октября в группе «Красивый Петербург» во «ВКонтакте».



«Я — исполняющий обязанности урны, сама урна в отпуске. Надеюсь, не бессрочном», — гласят надписи на новых стражах чистоты.