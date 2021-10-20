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«Урна в отпуске». Жители Приморского района поставили «исполняющих обязанности урн», потому что настоящие пропали

В Приморском районе устроили акцию из-за отсутствия урн

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Петербуржцы жалуются, что в Приморском районе — в частности, на улице Оптиков — пропадают урны. Жители решили проблему креативно — расставили вместо них «исполняющих обязанности», написали 19 октября в группе «Красивый Петербург» во «ВКонтакте».

«Я — исполняющий обязанности урны, сама урна в отпуске. Надеюсь, не бессрочном», — гласят надписи на новых стражах чистоты.

Этой акцией горожане хотят привлечь внимание комитета по благоустройству к проблеме уборки территории и отсутствия урн, уточняют в публикации.

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Комментарии (1)

PauG
Пора уже этих псевдоактивных жителей штрафовать. А санкционировать свои псевдоурны они пробовали? Это дела города ставить урны и убирать, а недовольные иноагенты пусть валят на исторические родины - в Саратов и Владик или хотяб в Кудрово с Мурино
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