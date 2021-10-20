«Зенит» назвал состав на игру с «Ювентусом» в ЛЧ

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» назвал состав на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса». Встреча пройдет в Петербурге на «Газпром Арене», начало в 22:00.
С первых минут на поле выйдут Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Артем Дзюба.
Напомним, «Зенит» после двух туров занимает третье место с 3 очками. «Ювентус» идет на первой строчке с 6 очками.