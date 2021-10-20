За два месяца Роскомнадзор выявил в Интернете больше 700 страниц с фейками о коронавирусе

За последние два месяца в Интернете выявили 707 источников с недостоверной информацией о коронавирусе. Всего с начала года заблокировали или удалили 3 516 сайтов с фейками.



Среднемесячное количество выявляемых материалов значительно не изменилось, сообщило РИА Новости 20 октября, ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.



В ведомстве также напомнили об ответственности за распространение фейковой информации.



«Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет», — добавили в сообщении.

