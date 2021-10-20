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За два месяца Роскомнадзор выявил в Интернете больше 700 страниц с фейками о коронавирусе

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За последние два месяца в Интернете выявили 707 источников с недостоверной информацией о коронавирусе. Всего с начала года заблокировали или удалили 3 516 сайтов с фейками.

Среднемесячное количество выявляемых материалов значительно не изменилось, сообщило РИА Новости 20 октября, ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве также напомнили об ответственности за распространение фейковой информации.

«Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет», — добавили в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что лицо, распространившее в СМИ или в Интернете заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, может быть привлечено к административной ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП.

За неудаление таких сведений по требованию Роскомнадзора предусмотрена ответственность в виде административного штрафа. Гражданам придется заплатить до ста тысяч рублей, должностным лицам — до 400 тысяч рублей, юридическим — до четырех миллионов рублей (часть 2 статьи 13.41 КоАП).

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Комментарии (4)

Редиска Здесь
А эта новость - точно не фейк?
hyperborean
интересно, как он определил, что с фейками
Аппаратчик мокрой классификации
Огласите, пжалста, весь списк... :))
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