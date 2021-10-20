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Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на девушку и врача скорой в общежитии на Испытателей

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В Петербурге сотрудники ДПС задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в нанесении ножевых ранений девушке и врачу скорой помощи. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

В 16:33 в полицию поступило сообщение о нападении на медика скорой, который приехал по вызову в общежитие на проспекте Испытателей. Прибывший на место экипаж ДПС обнаружил раненого врача в одной из комнат, там же была еще одна пострадавшая от ножа — 20-летняя девушка.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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Предполагаемого злоумышленника задержали на выходе из общежития. По предварительным данным, молодой человек был в состоянии наркотического опьянения. Потерпевших госпитализировали. Подозреваемого передали в следственные органы.

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Комментарии (4)

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..... будни страны.
--- В Новосибирске кавказцы избили студентов после отказа дать «снять телок»
sakorol
дореформировались на ножевое дпс выезжает,впрочем как и на огнестрел
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