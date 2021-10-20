Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на девушку и врача скорой в общежитии на Испытателей

В Петербурге сотрудники ДПС задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в нанесении ножевых ранений девушке и врачу скорой помощи. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.



В 16:33 в полицию поступило сообщение о нападении на медика скорой, который приехал по вызову в общежитие на проспекте Испытателей. Прибывший на место экипаж ДПС обнаружил раненого врача в одной из комнат, там же была еще одна пострадавшая от ножа — 20-летняя девушка.

