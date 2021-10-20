Instagram опять сбоит. Россию почти не затронуло

Пользователи снова жалуются на сбой в работе Instagram. Согласно данным сервиса Downdetector, проблемы начались после пяти вечера 20 октября.



Почти половина отчетов говорит о неполадках с доступом к приложению, также отмечаются проблемы в работе веб-сайта. Больше всего обращений фиксируется из США, также жалуются пользователи из Канады, Великобритании, Испании и ряда других стран. Россию в этот раз почти не затронуло.



В последний раз сбой в работе Instagram произошел вечером 11 октября. Накануне также сбоила соцсеть «ВКонтакте», Downdetector отмечал более 2,3 тысячи жалоб.