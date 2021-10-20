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Instagram опять сбоит. Россию почти не затронуло

Downdetector отмечает сбои в работе Instagram

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Пользователи снова жалуются на сбой в работе Instagram. Согласно данным сервиса Downdetector, проблемы начались после пяти вечера 20 октября.

Почти половина отчетов говорит о неполадках с доступом к приложению, также отмечаются проблемы в работе веб-сайта. Больше всего обращений фиксируется из США, также жалуются пользователи из Канады, Великобритании, Испании и ряда других стран. Россию в этот раз почти не затронуло.

В последний раз сбой в работе Instagram произошел вечером 11 октября. Накануне также сбоила соцсеть «ВКонтакте», Downdetector отмечал более 2,3 тысячи жалоб.

4 октября по всему миру случился сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Позже о проблемах начали сообщать Tinder, YouTube, Zoom и другие сервисы. В пресс-службе Facebook заявили, что сбой не был вызван злонамеренными действиями. Основная причина проблемы связана «с неправильным изменением конфигурации» со стороны компании.

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Комментарии (1)

Pilat
Пора бы уже отозвать наших героев Петрова и Боширова.
Там уже проститутки стонут от их оргий...
Да и в других локациях дела делать нужно.
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