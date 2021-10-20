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Росстат назвал районы Петербурга, где перепись пройдет при поддержке МВД

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Сразу четыре района Санкт-Петербурга находятся в зоне «особого внимания» для организаторов Всероссийской переписи населения с точки зрения безопасности переписчиков. Об этом в интервью 47news рассказал советник главы «Росстата» Игорь Ваган.

«Речь, в первую очередь, про девушек и женщин. В тех случаях, когда есть подозрения или опасность каких-то эксцессов, они все будут в сопровождении представителей МВД. Сказать, что в условном Купчино будут ходить только с сотрудниками МВД, будет неправдой. Везде есть места, куда можно приходить самостоятельно. Но к таким районам, как Невский, Фрунзенский, Пушкинский, Колпинский, мы относимся с особенным вниманием», — пояснил один из координаторов Всероссийской переписи населения, которая стартовала 15 октября и продлится месяц.

Фото: strana2020
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Игорь Ваган отметил, что решение о полицейском эскорте принимается «вместе с территориальным органом статистики».

«Сотрудники МВД будут обязаны сопровождать [переписчиков]. Эта информация должна быть доступна только участникам переписи и сотрудникам МВД», — уточнил представитель Росстата.

По итогам совместной работы переписчиков и полицейских ждать появления «криминальной карты» Петербурга не приходится.

«А как вы это себе представляете? Таблички на дверях в подъезды о том, что там живут неблагополучные люди? Это невозможно и неправильно!» — заключил Игорь Ваган.

Большое интервью о том, как проходит Всероссийская перепись населения, читайте на 47news.

Фото: strana2020

Всероссийская перепись населения стартовала во всех субъектах страны 15 октября. В 2021 году она впервые проходит и в цифровом формате. Заполнить переписной лист можно самостоятельно на портале госуслуг до 8 ноября. Для этого достаточно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android или iOS. Процедура занимает около 20 минут. Пройти перепись также можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.

Первые итоги Всероссийской переписи подведут в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию и окончательные итоги до конца 2022 года.

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Комментарии (9)

LiChaBaTa
Сегодня звонили в дверь. Разбудили спящих днем детей. Выключил звонок, полюбовался на видео и пошел пить кофе.
260695091
какая то чушь проводить сейчас перепись, я вообще дверь не открываю
П33/11-2
из чистого любопытства: как себе росстат представляет получение+запись "перепищиками" "ценной" информации в маргинальных квартирах/домах, если самым распространённым ответом на любой вопрос будет "посылка на юг", а вторым по популярности - невразумительное мычание?
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