Росстат назвал районы Петербурга, где перепись пройдет при поддержке МВД

Сразу четыре района Санкт-Петербурга находятся в зоне «особого внимания» для организаторов Всероссийской переписи населения с точки зрения безопасности переписчиков. Об этом в интервью 47news рассказал советник главы «Росстата» Игорь Ваган.
«Речь, в первую очередь, про девушек и женщин. В тех случаях, когда есть подозрения или опасность каких-то эксцессов, они все будут в сопровождении представителей МВД. Сказать, что в условном Купчино будут ходить только с сотрудниками МВД, будет неправдой. Везде есть места, куда можно приходить самостоятельно. Но к таким районам, как Невский, Фрунзенский, Пушкинский, Колпинский, мы относимся с особенным вниманием», — пояснил один из координаторов Всероссийской переписи населения, которая стартовала 15 октября и продлится месяц.
Игорь Ваган отметил, что решение о полицейском эскорте принимается «вместе с территориальным органом статистики».
«Сотрудники МВД будут обязаны сопровождать [переписчиков]. Эта информация должна быть доступна только участникам переписи и сотрудникам МВД», — уточнил представитель Росстата.
По итогам совместной работы переписчиков и полицейских ждать появления «криминальной карты» Петербурга не приходится.
«А как вы это себе представляете? Таблички на дверях в подъезды о том, что там живут неблагополучные люди? Это невозможно и неправильно!» — заключил Игорь Ваган.
Большое интервью о том, как проходит Всероссийская перепись населения, читайте на 47news.