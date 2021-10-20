Росстат назвал районы Петербурга, где перепись пройдет при поддержке МВД

Сразу четыре района Санкт-Петербурга находятся в зоне «особого внимания» для организаторов Всероссийской переписи населения с точки зрения безопасности переписчиков. Об этом в интервью 47news рассказал советник главы «Росстата» Игорь Ваган.



«Речь, в первую очередь, про девушек и женщин. В тех случаях, когда есть подозрения или опасность каких-то эксцессов, они все будут в сопровождении представителей МВД. Сказать, что в условном Купчино будут ходить только с сотрудниками МВД, будет неправдой. Везде есть места, куда можно приходить самостоятельно. Но к таким районам, как Невский, Фрунзенский, Пушкинский, Колпинский, мы относимся с особенным вниманием», — пояснил один из координаторов Всероссийской переписи населения, которая стартовала 15 октября и продлится месяц.

