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Петербургский футболист обменял 5 млн поддельных рублей на 5 лет в колонии строгого режима

В Петербурге суд вынес приговор футболисту с поддельными миллионами в «Мерседесе»

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Пушкинский суд вынес приговор Карену Григоряну, пойманному весной с поддельными миллионами. Об этом 20 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Поддельные денежные билеты ЦБ РФ в количестве 967 купюр номиналом 5 000 рублей на общую сумму 4 835 000 рублей оперативники изъяли из «Мерседеса», припаркованного на Сетевой улице в Пушкине. На пачках были отпечатки Карена, который сначала пояснил, что деньги ему передал 53-летний отец.

Впрочем, на суде Григорян вину признал и раскаялся. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии строгого режима.

Карен Григорян являлся полузащитником любительской футбольной команды «Царское Село», его фото было размещено на сайте Федерации футбола Санкт-Петербурга.

© Фонтанка.Ру

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