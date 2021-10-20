В Петербурге суд отправил в колонию напавших 8 лет назад на «Бетти Буп» и «Мою прелесть»

Вердиктом коллегии присяжных фигуранты признаны виновными в том, что состояли в группе, созданной по этническому признаку из 10 граждан Азербайджана. « Бригада », как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, периодически совершала разбойные нападения ради наживы. Её участники пускали в ход газовые пистолеты, ножи, травматические пистолеты, биту и три автомобиля. Группа существовала до 13 июня 2013 года.

Петербургский городской суд 20 октября огласил приговор в отношении Ниджата Аббасова и Гошгара Гусейнова. Мужчины признаны виновными в разбое, бандитизме и незаконном хранении оружия.

28 января 2013 года Гусейнов с соратниками напали на ООО «Ломбард Бетти Буп» на бульваре Новаторов. С собой они унесли ювелирные украшения почти на два миллиона рублей и мобильный телефон за 2 тысячи.

13 февраля Аббасов с подельниками совершили набег на ювелирный магазин «Златоград» (ООО «Моя Прелесть»). В этот раз они не стали скромничать и вынесли товара более чем на 8 млн рублей, Не постеснялись забрать даже золотой браслет за 25 тысяч рублей с руки продавца.

Обоих фигурантов присяжные сочли заслуживающими снисхождения. Аббасову суд назначил 14 лет в колонии строгого режима, по совокупности 15 лет. Гусейнову — 15 лет строгого режима, по совокупности — 17.