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Спортивная Toyota «сломала нос» о маршрутку на юге Петербурга

ДТП с участием маршрутки произошло у метро на проспекте Стачек

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Разбитая Toyota несколько часов стояла у остановки общественного транспорта в Кировском районе. А вот второй участник ДТП — маршрутный микроавобус отделался лишь отвалившимся бампером.

О ДТП в районе дома 47 по проспекту Стачек сообщают очевидцы в социальных сетях.

По их данным, около половины первого 20 октября у остановки общественного транспорта в районе станции метро «Кировский завод» не поделили дорогу Toyota Celica и маршрутка.

«Скорая помощь увезла кого-то», — пишут очевидцы.

Однако, как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД, при столкновении маршрутки и легковушки пострадавших нет.

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