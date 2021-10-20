Спортивная Toyota «сломала нос» о маршрутку на юге Петербурга

Разбитая Toyota несколько часов стояла у остановки общественного транспорта в Кировском районе. А вот второй участник ДТП — маршрутный микроавобус отделался лишь отвалившимся бампером.



О ДТП в районе дома 47 по проспекту Стачек сообщают очевидцы в социальных сетях.