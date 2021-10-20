Голикова: Петербург в лидерах по коллективному иммунитету к коронавирусу

«Среди лидеров по коллективному иммунитету <...> Санкт-Петербург», — заявила 20 октября Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По ее словам, в лидерах также оказались Москва, Подмосковье, Тува, Чечня, Чукотка, Карелия и Белгородская область. Худшие по этому показателю Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея и Челябинская область.
Вице-премьер констатировала, что уровень вакцинации в стране остается недостаточным.