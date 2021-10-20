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Голикова: Петербург в лидерах по коллективному иммунитету к коронавирусу

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы с самой большой долей коллективного иммунитета к коронавирусу.

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«Среди лидеров по коллективному иммунитету <...> Санкт-Петербург», — заявила 20 октября Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, в лидерах также оказались Москва, Подмосковье, Тува, Чечня, Чукотка, Карелия и Белгородская область. Худшие по этому показателю Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея и Челябинская область.

Вице-премьер констатировала, что уровень вакцинации в стране остается недостаточным.

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Комментарии (11)

А13579
Петербург в лидерах по коллективному иммунитету и по заболеваемости. Странное совпадение, считал, что при повышении первого второе должно снижаться. А оказалось, что они повышаются вместе до определённой цифры развития иммунитета и, как только эта цифра возникнет, заболеваемость резко упадёт. Осталось только определиться с цифрой, то ли 60%, то ли 80%, а лучше всё-таки 100% или даже 150%.
Хантер2
По ходу что тот путает Голикова.Зачем тогда когда вводитть стали?
Или не ту страничку доклада прочитала, референт ошибся?
Зачем границы открыли, чтоб выходные организовать снова?
Зачем перепись устроили сейчас???
Ырыс
А кто в лидерах по вранью?
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