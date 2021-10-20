Голикова: Петербург в лидерах по коллективному иммунитету к коронавирусу

Петербург в лидерах по коллективному иммунитету и по заболеваемости. Странное совпадение, считал, что при повышении первого второе должно снижаться. А оказалось, что они повышаются вместе до определённой цифры развития иммунитета и, как только эта цифра возникнет, заболеваемость резко упадёт. Осталось только определиться с цифрой, то ли 60%, то ли 80%, а лучше всё-таки 100% или даже 150%.