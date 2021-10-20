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В Петербурге судовладелец заплатит 100 тысяч рублей за недопустимую рассадку туристов и отсутствие термометрии персонала

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Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей экскурсионное судно компании ООО «Корвет» за нарушение антиковидных норм.

Как сообщает 20 октября Объединенная пресс-служба судов города, с проверкой соблюдения антиковидных мер на «Альдемарин» нагрянули 22 июля, когда он был пришвартован у пристани «Петровский спуск» напротив Адмиралтейской набережной. Внутри находились пассажиры. Решение о необходимости штрафа суд принял 20 октября.

«У пассажиров были посадочные билеты на экскурсионную программу по рекам и каналам Санкт-Петербурга, продолжительностью час. Были допущены следующие нарушения: пассажирские кресла на верхней палубе судна размещены на расстоянии менее 1.5 м, не организован входной контроль температур тела сотрудников на борту теплохода «Альдемарин» и ведение журналов проведенной термометрии», — рассказали подробности в пресс-службе.

К административной ответственности компанию привлекли за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ). Сам ответчик на процесс не явился.

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Комментарии (1)

Dazdraperma
Даю наводку. Автобусный парк "Питеравто". ГУП "Горэлектротранс" и т.д. Наблюдаемые нарушения: пассажирские кресла в салоне автобусов, трамваев и троллейбусов размещены на расстоянии менее 1.5 м друг от друга.
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