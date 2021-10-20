Дик Адвокат вернулся в «Зенит» и обнялся с Аршавиным

Бывший главный тренер футбольного клуб «Зенит» Дик Адвокат прибыл 20 октября с дружеским визитом в Академию сине-бело-голубых в Петербурге. Как передает корреспондент «Фонтанки», здесь голландский специалист пообщался с местными тренерами и юными футболистами.
«Сейчас я испытываю определенное удивление от того, что вижу здесь, потому что, когда я здесь работал, здесь не было ни стадиона, ни такой прекрасной академии, где могут заниматься молодые футболисты, — заявил Адвокат. — Что я узнал сразу — это знаменитую петербургскую погоду. А так удивительно видеть, как изменился Петербург в спортивном плане».
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Также его тепло встретил Андрей Аршавин, который играл в «Зените» при Адвокате. Они обнялись и немного пообщались.
Ожидается, что Дик Адвокат станет почетным зрителем матча группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус», который также пройдет 20 октября на «Газпром Арене».