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Грядет погодный коллапс. Синоптики обещают петербуржцам резкое падение давления и сильные осадки

Спасатели предупредили о сильных осадках 20 октября

Во второй половине дня 20 октября город и область зальет и засыплет мокрым снегом. Еще один «симптом» — резкое падение давления.

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О сильных осадках со ссылкой на данные Гидрометцентра предупреждают в МЧС и ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На территории Ленобласти не исключается и налипание мокрого снега.

По данным погодных карт «Яндекса», сейчас льет практически везде на территории двух регионов, от Выборга до границ с Псковской и Новгородской областями. Исключение в Тихвинском районе.

Фото: Скриншот «Яндекс.Погода»
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Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус объяснил, что на осадки влияет теплый фронт с запада. Он также рассказал про усиление ветра и падение давления до 738 мм ртутного столба, что «существенно ниже нормы».

Ранее петербуржцы засняли первый в сезоне существенный снегопад. Его следы моментально растаяли. 21 октября тоже будет ветрено и мокро.

Фото: Скриншот «Яндекс.Погода»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Strelets 77
Никаким мокрым снегом город сегодня вечером не засыпает. Примерно после 20 ч., начнётся резкий рост температуры. Про падение давления правильная информация.
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