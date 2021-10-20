Грядет погодный коллапс. Синоптики обещают петербуржцам резкое падение давления и сильные осадки

О сильных осадках со ссылкой на данные Гидрометцентра предупреждают в МЧС и ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На территории Ленобласти не исключается и налипание мокрого снега.
По данным погодных карт «Яндекса», сейчас льет практически везде на территории двух регионов, от Выборга до границ с Псковской и Новгородской областями. Исключение в Тихвинском районе.
Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус объяснил, что на осадки влияет теплый фронт с запада. Он также рассказал про усиление ветра и падение давления до 738 мм ртутного столба, что «существенно ниже нормы».
Ранее петербуржцы засняли первый в сезоне существенный снегопад. Его следы моментально растаяли. 21 октября тоже будет ветрено и мокро.