Грядет погодный коллапс. Синоптики обещают петербуржцам резкое падение давления и сильные осадки

О сильных осадках со ссылкой на данные Гидрометцентра предупреждают в МЧС и ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На территории Ленобласти не исключается и налипание мокрого снега.



По данным погодных карт «Яндекса», сейчас льет практически везде на территории двух регионов, от Выборга до границ с Псковской и Новгородской областями. Исключение в Тихвинском районе.