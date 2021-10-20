«От главы государства методологических инструкций ожидать не нужно — их должен давать штаб правительства, кабмин. Президент принимает рамочные концептуальные решения», — процитировал пресс-секретаря президента 20 октября Telegram-канал «Пул № 3».
На вопрос о том, ревакцинировался ли глава государства, Песков ответил отрицательно. По его словам, Путин повторно сделает прививку, когда разрешение дадут врачи.
На сегодняшнем совещании президента с правительством в качестве докладчиков выступят вице-премьер Татьяна Голикова, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр ЖКХ Ирек Файзуллин и министр энергетики Николай Шульгинов.
Песков заявил, чего не стоит ожидать от сегодняшнего совещания главы государства с членами правительства
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшнем совещании главы государства с членами правительства по коронавирусу от Владимира Путина не нужно ожидать методологических инструкций.
«От главы государства методологических инструкций ожидать не нужно — их должен давать штаб правительства, кабмин. Президент принимает рамочные концептуальные решения», — процитировал пресс-секретаря президента 20 октября Telegram-канал «Пул № 3».