Знаменитый Subaru каждый день мешается на тротуаре в центре Петербурга. Два года назад машина сбила пешеходов на Гороховой

Читатели «Фонтанки» жалуются на «Субару Импрезу», которая каждый день стоит на тротуаре у Grand Palace на Невском проспекте, 44. 20 октября один из жителей Петербурга не выдержал и поделился фотографией с редакцией.

По данным «Фонтанки», владелец автомобиля работает в галерее бутиков, у него много штрафов, а ровно год назад он и вовсе впечатался в пекарню на Гороховой.