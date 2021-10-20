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Знаменитый Subaru каждый день мешается на тротуаре в центре Петербурга. Два года назад машина сбила пешеходов на Гороховой

Припаркованную на тротуаре Невского машину засняли петербуржцы

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Читатели «Фонтанки» жалуются на «Субару Импрезу», которая каждый день стоит на тротуаре у Grand Palace на Невском проспекте, 44. 20 октября один из жителей Петербурга не выдержал и поделился фотографией с редакцией.

По данным «Фонтанки», владелец автомобиля работает в галерее бутиков, у него много штрафов, а ровно год назад он и вовсе впечатался в пекарню на Гороховой.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
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В тот день в ДТП пострадали трое — сам водитель и две девушки, которые шли по тротуару. Аварии якобы предшествовал выезд «Импрезы» на встречную полосу. «Фонтанка» писала, что машина принадлежит генеральному директору АН «Доли.ру» Игорю Аболемову, который, по данным СМИ, не раз проходил ответчиком в долевых спорах. На сегодняшний день «Субару» по прежнему числится за 45-летним петербуржцем и собирает штрафы за нарушение ПДД.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Zloi_prohozhiy
Каждый день почти стоит?
ГИБДД, вы там вообще обленились? Это вам не спокойно на перекрестках стоять, зевать и до тонировочек докапываться, может поработать попробуете?
Никто и звать никак.
Булыжник орудие пролетариата...
roma.sh82
на Невском экипажей ГИБДД как грязи. Чем они там занимаются?
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