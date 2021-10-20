Знаменитый Subaru каждый день мешается на тротуаре в центре Петербурга. Два года назад машина сбила пешеходов на Гороховой

Читатели «Фонтанки» жалуются на «Субару Импрезу», которая каждый день стоит на тротуаре у Grand Palace на Невском проспекте, 44. 20 октября один из жителей Петербурга не выдержал и поделился фотографией с редакцией.
По данным «Фонтанки», владелец автомобиля работает в галерее бутиков, у него много штрафов, а ровно год назад он и вовсе впечатался в пекарню на Гороховой.
В тот день в ДТП пострадали трое — сам водитель и две девушки, которые шли по тротуару. Аварии якобы предшествовал выезд «Импрезы» на встречную полосу. «Фонтанка» писала, что машина принадлежит генеральному директору АН «Доли.ру» Игорю Аболемову, который, по данным СМИ, не раз проходил ответчиком в долевых спорах. На сегодняшний день «Субару» по прежнему числится за 45-летним петербуржцем и собирает штрафы за нарушение ПДД.