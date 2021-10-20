Биолог расскажет о биоарте и межвидовой коммуникации

Как знать, когда бы наука додумалась соединить микросхему и плесень. К счастью, подобные дикие идеи науке подсказывают художники. 26 октября в «Новой Голландии» узнаем, что об этом думают ученый, а что — художник. Тем более что это один человек. Бесплатно. 18+

Берем таракана вида Blaberus giganteus. Они и правда «гигантеус», размером с мышь. Внедряем электроды в «усики»-антенны, с помощью которых таракан ориентируется, на спину водружаем специальный чип. А человек, так же облепленный датчиками для снятия электроэнцефалограммы, мысленно подает таракану сигналы, куда двигаться. Человеческая мысль-команда преобразуется в электрический сигнал, понятный для тараканьих нейронов, — и вот он уже ползет куда велено. Тараканья и человеческая нервные системы устроены по-разному, но у таракана есть нейроны, похожие на наши. Просто у нас таких около 100 миллиардов, а у таракана всего 1 миллион.

Такой воркшоп давал в Университете ИТМО Ипполит Маркелов — ученый (биолог, выпускник МГУ) и художник. С единомышленниками основал science-art-группу 18 apples, которая занимается межвидовой коммуникацией. Их проекты участвовали в важных международных выставках: Ars Electronica, Symbiotica, GOSH. Ипполит расскажет, как молекулярная и микробиология, тканевая инженерия, астробиология находят общий язык с искусством, что из этого получается — и зачем это все.



Слушаем лекцию «Bioart: уровни организации. От атома за границы биосферы» 26 октября в «Новой Голландии» (по регистрации) или онлайн на ютуб-канале. Начало в 19:30.



Александра Шеромова

