Палёная «Баленсиака» не прошла через Северо-Западную таможню

На Северо-Западной электронной таможне выявили сразу две огромные партии контрафактной продукции из Китая. Всё в лучших традициях — вместо модной «Баленсиаги» в Россию пытались провезти «Баленсиаку» сомнительного качества. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба СЗТУ.

На Черноголовский пункт Московской области прибыли 1800 разноцветных сумок из кожзама с надписью BALENCIACA. Заменой одной буквы подпольные мастерские КНР, видимо, хотели избежать ответственности, но не вышло. Товар изъяли. Представители бренда BALENCIAGA подтвердили, что декларируемая продукция не входит в дизайнерские линейки. Ущерб правообладатели оценили более чем в 173 миллиона рублей.