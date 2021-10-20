Палёная «Баленсиака» не прошла через Северо-Западную таможню

На Северо-Западной электронной таможне выявили сразу две огромные партии контрафактной продукции из Китая. Всё в лучших традициях — вместо модной «Баленсиаги» в Россию пытались провезти «Баленсиаку» сомнительного качества. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба СЗТУ.
На Черноголовский пункт Московской области прибыли 1800 разноцветных сумок из кожзама с надписью BALENCIACA. Заменой одной буквы подпольные мастерские КНР, видимо, хотели избежать ответственности, но не вышло. Товар изъяли. Представители бренда BALENCIAGA подтвердили, что декларируемая продукция не входит в дизайнерские линейки. Ущерб правообладатели оценили более чем в 173 миллиона рублей.
На Ленинградском таможенном посту была задержана обувь из Гонконга. В коробках нашлись поддельные New Balance, Adidas, в том числе популярная модель Yeezy. Сотрудники таможни насчитали 8500 пар, ущерб оценили в 100 млн рублей.
Все товары были изъяты, возбуждены административные дела о нарушении авторских прав и незаконном использовании чужого товарного знака. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.