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Суд в Петербурге отправил в колонию женщину, которая выманила у пенсионеров более 2 млн рублей

Василеостровский районный суд Петербурга признал виновной в мошенничестве Марину Скакун. Под видом якобы сотрудницы пенсионного фонда она обманывала пожилых людей, жертвами стали минимум три местных жителя.

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Как сообщили 20 октября в объединенной пресс-службе городских судов, вместе с подельниками женщина звонила потерпевшим и рассказывала о проведении денежной реформы и необходимости обмена старых купюр на новые. В случае, если у граждан имелись ювелирные украшения, она предлагала обновить и их тоже.

«Скакун 03.12.2020 получила от М. 1 360 000 рублей; 07.12.2020 получила от Е. 500 000 рублей, 2 900 долларов США и 1 700 евро; 14.12.2020 получила от Б. 230 000 рублей и золотые изделия на 60 000 рублей (одно кольцо с рубином, одно с фианитом и обручальное кольцо)», — отметили в пресс-службе судов.

Деньги и ценности у пенсионеров забирали, оставляя их с обещанием о скором возвращении с «обновками».

Скакун признала свою вину. В колонии общего режима она проведет 4,5 года.

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