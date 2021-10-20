Следствие показало, как волокли петербургского киберспортсмена

Реконструкцию событий ночи 17 октября показал областной следком. Один из подозреваемых рассказал, как он с приятелями волочил тело 23-летнего киберспортсмена.
СУ СКР по Ленобласти
По версии следствия, трое молодых людей встретились с Алексеем Малышевым в поселке Никольское. Как пишет 47news, у «Газели» его начали избивать, требуя перевести деньги на карту одному из местных жителей. Потом Малышева затолкали в фургон и отвезли на кладбище. Там его продолжили бить, сняли с него часы и одежду и в итоге бросили за гаражами недалеко от больницы. Малышева успели доставить к врачам живым, но спасти не смогли.
Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном вреде здоровью, повлекшем смерть. Подозреваемые — трое жителей Никольского в возрасте от 30 до 33 лет.