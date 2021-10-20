FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +12
70.97р82.68р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Следствие показало, как волокли петербургского киберспортсмена

6
Печать

Реконструкцию событий ночи 17 октября показал областной следком. Один из подозреваемых рассказал, как он с приятелями волочил тело 23-летнего киберспортсмена.

СУ СКР по Ленобласти

По версии следствия, трое молодых людей встретились с Алексеем Малышевым в поселке Никольское. Как пишет 47news, у «Газели» его начали избивать, требуя перевести деньги на карту одному из местных жителей. Потом Малышева затолкали в фургон и отвезли на кладбище. Там его продолжили бить, сняли с него часы и одежду и в итоге бросили за гаражами недалеко от больницы. Малышева успели доставить к врачам живым, но спасти не смогли.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном вреде здоровью, повлекшем смерть. Подозреваемые — трое жителей Никольского в возрасте от 30 до 33 лет.

Алексей Малышев возглавлял студенческую команду Политеха, которая трижды становилась чемпионом Всероссийской студенческой лиги, участвовал в соревнованиях по таким играм, как Dota 2, PUBG Mobile и другим. Под его руководством киберкоманда Политеха выиграла Международные университетские соревнования по киберспорту в Китае в 2020 году. Студенты забрали главный приз — чуть более 1,3 миллиона рублей.
Тогда же Малышев, будучи еще студентом 6-го курса Института машиностроения, материалов и транспорта, рассказывал университетскому порталу, что планирует дописать магистерскую диссертацию и продолжить работать в киберспорте, но, как он тогда пошутил, уже с дипломом сварщика. Однако этим планам не суждено было сбыться.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

AndrewBarsik
Чем умнее, инициативнее, изобретательнее, общительнее человек в России, тем больше шансов, что его забьёт насмерть толпа ублюдков и бросит умирать за гаражами.
266390184
Фонтанка, в ЛО 3 (три!) Никольских. Поэтому при написании новости неплохо было бы указывать район, это во-первых. Во-вторых не уверена, что хоть одно из них - посёлок, но конкретно Никольское, о котором речь в статье - город, уже лет тридцать как. И лет -дцать под каждой статьей о нем на Ф и 47news вам пишут, что это не посёлок. Но авторы необучаемые, видимо.
hal9000
По пьяни начудили..просто так избили..убивать там никто никого нехотел (умысла наврятли найдут ..ну припишут скорее всего)..просто так сядут...зашибись история..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний