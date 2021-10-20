Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге пять дней подряд держится выше 3000

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 3 274 случая коронавируса. Вчера их было 3 220 . Этот показатель не падает ниже 3 000 уже пять дней подряд. Это 20 октября следует из данных оперативного штаба по борьбе с пандемией.



В России за день насчитали еще 34 073 новых инфицированных во всех регионах. Наибольший вклад в коронавирусную статистику по-прежнему вносит Москва с 5 847 , а Петербург держится на второй строчке.