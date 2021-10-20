За прошедшие сутки в Петербурге выявили
В России за день насчитали еще
С начала пандемии в России зафиксировали
Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге пять дней подряд держится выше 3000
За прошедшие сутки в Петербурге выявили
В России за день насчитали еще
С начала пандемии в России зафиксировали
19 октября 2021, 18:11Минфин: Россия ежедневно тратит на борьбу с коронавирусом около 3,6 млрд рублей
19 октября 2021, 16:51«Другого способа просто не существует». В Москве вплоть до февраля вводят новые ограничения из-за коронавируса и усиливают требования по вакцинации
19 октября 2021, 11:49Суточная заболеваемость коронавирусом в России остается больше 33 тысяч случаев
19 октября 2021, 11:40Суточная смертность от коронавируса снова стала четырехзначной и установила новый рекорд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter