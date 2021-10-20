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Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге пять дней подряд держится выше 3000

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За прошедшие сутки в Петербурге выявили 3 274 случая коронавируса. Вчера их было 3 220. Этот показатель не падает ниже 3 000 уже пять дней подряд. Это 20 октября следует из данных оперативного штаба по борьбе с пандемией.

В России за день насчитали еще 34 073 новых инфицированных во всех регионах. Наибольший вклад в коронавирусную статистику по-прежнему вносит Москва с 5 847, а Петербург держится на второй строчке.

С начала пандемии в России зафиксировали 8 094 825 случаев COVID-19, из которых 673 230 приходится на Петербург.

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Комментарии (4)

Sergik7
Если откроют другие пункты приема граждан для лечения, то цифры будут расти
Laska77
если цифры не врут, то с принудительной вакцинацией заболеваемость наоборот стремительно растет, а не падает как обещали.
Piter Russo
Цифрам оперштаба никто уже не верит....
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