«Тошнит планету». Посмотрите, как на Кубани «взрывается» грязь

Грязевой вулкан Шуго пробудился вблизи станицы Варениковской в Краснодарском крае. О необычном природном явлении рассказал председатель Краснодарского отделения Российского экологического общества Тимур Татьянченко в своём Instagram.
Кадры, представленные Татьянченко, выглядят впечатляюще. Как будто невидимые бомбы падают в поле и разбрасывают землю на десятки метров вокруг. Геологи предупреждают, что подходить к Шуго во время извержения небезопасно.
«Вулкан отнесен к особо охраняемым природным территориям геологического цикла. На территории постоянно сохраняется активность, образуются новые грифоны, идет процесс излияний, что, собственно, и вызывает интерес у туристов», — написал председатель РосЭко.
Подписчики Татьянченко тут же начали интересоваться, можно ли увидеть извержение своими глазами, на что владелец аккаунта ответил утвердительно. «Тошнит планету», — пошутил он в одном из комментариев.