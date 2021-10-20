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«Тошнит планету». Посмотрите, как на Кубани «взрывается» грязь

В Краснодарском крае пробудился грязевой вулкан Шуго

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Грязевой вулкан Шуго пробудился вблизи станицы Варениковской в Краснодарском крае. О необычном природном явлении рассказал председатель Краснодарского отделения Российского экологического общества Тимур Татьянченко в своём Instagram.

Кадры, представленные Татьянченко, выглядят впечатляюще. Как будто невидимые бомбы падают в поле и разбрасывают землю на десятки метров вокруг. Геологи предупреждают, что подходить к Шуго во время извержения небезопасно.

«Вулкан отнесен к особо охраняемым природным территориям геологического цикла. На территории постоянно сохраняется активность, образуются новые грифоны, идет процесс излияний, что, собственно, и вызывает интерес у туристов», — написал председатель РосЭко.

Подписчики Татьянченко тут же начали интересоваться, можно ли увидеть извержение своими глазами, на что владелец аккаунта ответил утвердительно. «Тошнит планету», — пошутил он в одном из комментариев.

Вулкан Шуго относится к категории особо охраняемых. Его высота 163 метра. Он является крупнейшим действующим грязевым вулканом Керченско-Таманской вулканической области. Самое сильное извержение вулкана Шуго было зафиксировано в 1903 году.

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Комментарии (3)

Abu-Denis
Измерение сейсмической активности пробудившегося грязевого выброса - 0,5 тролля по шкале Пригожина.
footballer13
Да ничего такого прямо необычного для тех мест. Вот извержение грязевых же в море - куда более впечатляюще выглядит, поищите видео, кому интересно.
DEMOMON
Был долгосрочный прогноз по Кавказу, что может жахнуть. Так что всё в рамках происходящего. Понаблюдаем.
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