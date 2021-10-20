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Полицейских перевооружат легким и незаметным пистолетом

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Вместо пистолета Макарова в МВД хотят использовать компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Заменить надо порядка 100 тысяч ПМ.

О намерении постепенно заменить пистолеты, которыми пользуются сотрудники МВД, 20 октября сообщает РИА Новости. ПЛК разработан группой компаний «Калашников», он меньше и легче базовой версии. Для него подходят патроны 9 на 19 мм, в магазин влезает 14 штук. Оружие подходит для скрытого ношения.

ПЛК принят на вооружение и в скором времени должен заменить собой все ПМ, которые в министерстве назвали «морально устаревшими». Всего их около 100 тысяч штук.

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Комментарии (10)

lamer
Обычное перевооружение, а тут уже вой стоит.
Для милиционеров сложноват в обслуживании и применении, в отличии от простого и неприхотливого ПМ. По надежности возникают вопросы, но тут я не специалист. С патроном 9x19 тоже не так все однозначно, у нас их пока делают безобразно.
Уходит символ эпохи.
firma
Незаметным!?
Brevnault
Говорят, в следующем году на вооружение силовиков поступит пистолет-дубинка "Макарошников", включающий в себя электрошокер, отпотеватель забрала, а также тайник для жетона.
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