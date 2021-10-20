Полицейских перевооружат легким и незаметным пистолетом

Вместо пистолета Макарова в МВД хотят использовать компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Заменить надо порядка 100 тысяч ПМ.

О намерении постепенно заменить пистолеты, которыми пользуются сотрудники МВД, 20 октября сообщает РИА Новости. ПЛК разработан группой компаний «Калашников», он меньше и легче базовой версии. Для него подходят патроны 9 на 19 мм, в магазин влезает 14 штук. Оружие подходит для скрытого ношения.

ПЛК принят на вооружение и в скором времени должен заменить собой все ПМ, которые в министерстве назвали «морально устаревшими». Всего их около 100 тысяч штук.