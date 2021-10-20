Петербуржец поссорился с соседкой и решил сжечь ее автомобиль

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в поджоге автомобиля в Невском районе в середине сентября. К пожару привела соседская ссора.



Как сообщает 20 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 16 сентября в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома 3, корпус 1, по проспекту Большевиков. Около 0:57 там вспыхнул Hyundai Creta 2019 года выпуска, принадлежащий 57-летней женщине. У машины частично выгорел багажный отсек и задняя часть салона.

Полицейские установили, что причиной пожара стал поджог. На записи с камеры наблюдения видно горящий автомобиль и уходящего неизвестного. Было возбуждено уголовное дело по ст. 167, ч. 2, УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).