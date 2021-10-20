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Петербуржец поссорился с соседкой и решил сжечь ее автомобиль

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Скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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Полиция Петербурга задержала подозреваемого в поджоге автомобиля в Невском районе в середине сентября. К пожару привела соседская ссора.

Как сообщает 20 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 16 сентября в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома 3, корпус 1, по проспекту Большевиков. Около 0:57 там вспыхнул Hyundai Creta 2019 года выпуска, принадлежащий 57-летней женщине. У машины частично выгорел багажный отсек и задняя часть салона.

Полицейские установили, что причиной пожара стал поджог. На записи с камеры наблюдения видно горящий автомобиль и уходящего неизвестного. Было возбуждено уголовное дело по ст. 167, ч. 2, УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Спустя месяц, около полудня 19 октября, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний сосед хозяйки машины, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за разбой и грабеж. Причиной поджога стала бытовая ссора между соседями. С мужчины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (2)

263836471
Сэкономила на платной стоянке...
DrDick
А причина ссоры, наверное, место для парковки?
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