Петербуржец поссорился с соседкой и решил сжечь ее автомобиль

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в поджоге автомобиля в Невском районе в середине сентября. К пожару привела соседская ссора.
Как сообщает 20 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 16 сентября в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома 3, корпус 1, по проспекту Большевиков. Около 0:57 там вспыхнул Hyundai Creta 2019 года выпуска, принадлежащий 57-летней женщине. У машины частично выгорел багажный отсек и задняя часть салона.
Полицейские установили, что причиной пожара стал поджог. На записи с камеры наблюдения видно горящий автомобиль и уходящего неизвестного. Было возбуждено уголовное дело по ст. 167, ч. 2, УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Спустя месяц, около полудня 19 октября, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний сосед хозяйки машины, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за разбой и грабеж. Причиной поджога стала бытовая ссора между соседями. С мужчины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.