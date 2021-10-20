От кибербезопасности к киберреальности: о чем рассказали на GIS Days 2021

Ведущие GIS DAYS-2021 Людмила Ширяева и Роман Герасимов Фото: Алексей Рожнов Поделиться Поделиться







Эксперты в области IT и информационной безопасности рассказали о том, как обрабатывать большие данные, чтобы они приносили пользу, как защитить системы от стороннего вмешательства и как роботы уже выполняют множество функций, хотя мы этого не замечаем.

Тематика форума расширяется с каждым годом. На этот раз для того, чтобы осветить тему IT-технологий и безопасности, потребовалось три дня. Business Day был посвящен вопросам безопасности бизнеса — не секрет, что количество кибератак с каждым годом растет. Во второй — IT-день — обсуждали развитие технологий и уже на третий день углубились в специфические вопросы инфобеза.



Организатором форума четвертый год подряд выступает компания «Газинформсервис» — один из крупнейших в России системных интеграторов и вендоров в области информационной безопасности. За это время мероприятие превратилось из закрытой встречи специалистов в конференцию федерального и даже международного уровня.

«Четыре года назад, когда мы проводили первый GIS DAYS, вопросы информационной безопасности интересовали, пожалуй, только профильных специалистов, — рассказал Роман Пустарнаков, директор департамента по работе с заказчиками ООО «Газинформсервис». — Тогда форум начинался как конференция для небольшого количества заказчиков. Но за 4 года все изменилось: теперь о кибербезопасности думают и говорят все. Поэтому конференция значительно выросла по числу участников, проходит в двух городах. Стал другим и формат — второй год мы проводим ее одновременно онлайн и оффлайн, что расширило охват аудитории».

Конечно, одним из драйверов такого интереса стала пандемия. Но это не единственный фактор — главное, что все отрасли вокруг цифровизуются, а значит, в каждой из них возникает потребность в защите информации, подчеркнул Роман Пустарнаков.



Роман Пустарнаков, директор департамента по работе с заказчиками ООО «Газинформсервис» Фото: Пресс-служба компании ООО «Газинформсервис» Форум Global Information Security Days 2021 Фото: Пресс-служба компании ООО «Газинформсервис» Форум Global Information Security Days 2021 Фото: Пресс-служба компании ООО «Газинформсервис» Поделиться Поделиться







Общий интерес к теме информационной безопасности объяснил и президент «Руссофт» Валентин Макаров: «Российская IT-индустрия стала выходить на глобальный рынок своими лидерами, такими как «Яндекс», Mail.ru и т.д.. Такая конкурентная борьба, естественно, требует более высокого уровня безопасности. Кроме того, при становлении нового технологического уклада на основе киберфизических систем возникает требование к новой парадигме безопасности, которая основана на новых физических принципах, новых математических подходах и обеспечивает безопасность на другом уровне. И если этого уровня не достичь, то никто из регуляторов не разрешит применять эти киберфизические системы, потому что риски очень велики».

По словам Макарова, новая парадигма кибербезопасности — не отвечать на риски, а прогнозировать и предупреждать их. «Это означает, что надо изначально создавать доверенную среду, включающую доверенное «железо», софт и доверенные средства проектирования, программирования, чтобы не допустить вмешательства третьей стороны. Нельзя спроектировать систему, а потом «прикрутить» к ней безопасность, нужно ее создавать сразу безопасной», — подчеркнул он.



Независимый рынок

Один из важнейших вопросов последнего времени — технологическая независимость. Этот глобальный для страны вопрос обсуждали на секции в Москве. Заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгений Хасин подчеркнул, что вопрос независимости заключается в том, насколько мы можем реализовывать ту или иную технологию на протяжении всего ее жизненного цикла. Например, сейчас приходится закладывать риски санкций и заранее просчитывать возможность самостоятельного обслуживания программ и оборудования. При этом технологическая независимость не равна импортозамещению — нужно соблюдать баланс между безопасностью и экономикой приобретения, т.к. невозможно и не нужно все разрабатывать на территории страны.

Президент «Руссофт» Валентин Макаров и ведущий Роман Герасимов. Фото: Алексей Рожнов Президент «Руссофт» Валентин Макаров, ведущий Роман Герасимов и онлайн — Максим Чеботарев, управляющий партнер фонда CATS.VC, сооснователь программы стажировки инвесторов в Кремниевой Долине GoValley. Фото: Алексей Рожнов Президент «Руссофт» Валентин Макаров Фото: Алексей Рожнов Поделиться Поделиться







Дискуссия «Кремниевая долина и Россия. Свобода IT-рынков, мнимая и настоящая» Роман Пустарнаков прокомментировал: «Государство проводит политику импортозамещения, создавая льготные условия для разработчиков российского ПО и ужесточая требования к иностранным производителям. Безусловно, не по всем направлениям мы догнали западных конкурентов. Но дорогу осилит идущий — и у нас есть шанс не просто сравняться, а стать лучше наших западных конкурентов в IT и кибербезопасности».



Тему импортозамещения на секции в Петербурге продолжил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «РЕД СОФТ». Он рассказал о создании российской операционной системы как платформы, которая необходима для импортозамещения ПО. Самое сложное, по его словам, создать не саму ОС, а экосистему, где будут работать разнообразные приложения. По словам Рустама Рустамова, отечественная операционная система востребована: RED ОС сегодня приобретают в том числе и крупные компании, такие как Газпром, Транснефть.

Вопрос защиты данных и информационного суверенитета стал центральной темой дискуссии «Кремниевая долина и Россия. Свобода IT-рынков, мнимая и настоящая», которая вывела форум GIS Days на международный уровень: участники дискуссии подсоединялись из-за рубежа — в том числе из Кремниевой долины. Речь шла о защите внутреннего рынка ИТ и информационной безопасности в РФ и США.

Мир данных

О кибербезопасности сегодня говорят все, потому что данные — это нефть современной экономики. Так начал свой доклад Алексей Лукашин, начальник Cуперкомпьютерного центра Санкт-Петербургского Политехнического университета. Но сами по себе большие данные особенной ценности чаще всего не представляют — их надо проанализировать. И сейчас на первое место выходит тема поведенческой аналитики. Она, кстати, берет свое начало именно из кибербезопасности: отслеживая необычное поведение сотрудника (например, когда он пытается зайти в систему в неурочное время), можно предотвратить угрозу для данных компании. В более глобальных масштабах анализ поведения людей — задача не из простых, ведь ежесекундный поток — это десятки тысяч сообщений.



Антон Тощаков, руководитель направления «Цифровая экономика», департамента стратегичекого маркетинга Huawei в регионе Евразия. Фото: Алексей Рожнов Евгений Кривошеев, директор по производству и развитию F Plus компании «Марвел-Дистрибуция» Фото: Алексей Рожнов Тимур Мирзаев, эксперт департамента стратегии и развития компании Rubytech Фото: Алексей Рожнов Поделиться Поделиться







Спикеры GIS DAYS-2021 А вот о том, как аналитика Big Data используется на практике, рассказал Артур Сизов, директор по работе с бизнес-рынком МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Для сотовых операторов источником этой информации являются базовые станции. На ее основе можно, например, настраивать таргетинг рекламы, понимая, в каких местах какие услуги востребованы больше всего.

Еще один интересный источник данных — видеокамеры, которые теперь расставлены, кажется, повсюду. На самом деле, не кажется — по словам Михаила Черняева, генерального директора компании IP EYE, Россия уже вышла на второе место в мире по количеству камер: их установлено более 15,2 млн. С них можно получать и видеоизображение, и аудиоинформацию. Распознавание лиц и номеров, анализ длины очередей и даже поиск людей по определенным параметрам — это далеко не полный перечень возможностей, которые дает обработка данных с камер.



Михаил Черняев, генеральный директор компании IP EYE Фото: Пресс-служба компании ООО «Газинформсервис» Поделиться Поделиться







Невидимые роботы

В теме кибербезопасности один из главных факторов риска — это… человек. Ведь не секрет, что большинство людей добровольно открывают вредоносные ссылки в письмах, скачивают файлы с неизвестных сайтов, открывают социальные сети на рабочих компьютерах. Почему бы тогда не заменить людей роботами? Речь сейчас все чаще идет не о киборгах из фантастических фильмов, а о программах, выполняющих определенные функции. Михаил Верисов, директор Центра технологий роботизации «Некст» (ММК), отметил: «Роботы точно делают свою работу, 24/7, не требуют отдыха, еды и им даже не надо платить зарплату. А людям не нужно тратить время на выполнение скучных рутинных задач». Если раньше такие решения были доступны только для крупных компаний, то сегодня они открыты и для малого и среднего бизнеса.

Михаил Верисов, директор Центра технологий роботизации «Некст» (ММК) и ведущие GIS DAYS-2021 Фото: Алексей Рожнов Поделиться Поделиться







Кристина Виролайнен, технический эксперт UiPath, показала пример, как всего за час научила модель обрабатывать документы — не все было совершенно, но с каждым следующим документом процесс шел все лучше и лучше. Если в компании необходимо так поступать с 7 млн документов ежегодно, то искусственный интеллект тут очень даже кстати.



Бронислав Горбачев, основатель сервиса для музыкантов AMADEI и Алексей Комов, партнер сервиса и музыкант (DJ Cosinus) Фото: Пресс-служба компании ООО «Газинформсервис» Поделиться Поделиться







Роботизация помогает исправлять человеческие ошибки, дополнил Бронислав Горбачев, основатель сервиса для музыкантов AMADEI. При этом использование роботов позволяет не раздувать штат при растущем объеме данных.

Тренды и бренды

В цифровом мире все меняется очень быстро. «Каждый день мы слышим про новые тренды, — говорит Антон Болдин, руководитель отдела продуктов и решений для ЦОД Lenovo. — Вчера все говорили о машинном обучении, а сегодня уже — о биотехнологиях». Он рассказал про 10 технологических трендов, выделенных компанией McKinsey. Среди них на первое место выходят такие, как широкое применение машинного интеллекта, биотехнологий и наноматериалов, замена программистов нейросетями, сокращение выбросов и умные системы распределения и хранения электроэнергии.

Антон Болдин, руководитель отдела продуктов и решений для ЦОД Lenovo Фото: Алексей Рожнов Поделиться Поделиться







Перемены происходят во всех сферах, включая достаточно консервативную — банковскую. Как отметил в выступлении Денис Сотин, старший вице-президент по информационным технологиям и цифровой трансформации бизнеса Банка «Ренессанс Кредит», трансформация предпочтений клиентов заставляет банки менять подход: сейчас одновременно нужна и скорость, и качество работы, умение быстро выводить новые продукты и адаптировать их под нужды конкретных клиентов. А это возможно только при тесном взаимодействии с IT-партнерами.

Денис Сотин, старший вице-президент по информационным технологиям и цифровой трансформации бизнеса Банка «Ренессанс Кредит» (онлайн) и ведущие GIS DAYS-2021 Людмила Ширяева и Роман Герасимов Фото: Алексей Рожнов Поделиться Поделиться







Всего в три дня форума уложились выступления 60 спикеров, а количество онлайн-слушателей составило более 6 тысяч человек. Для тех, кто не успел присоединиться, но хотел бы погрузиться в настоящий мир киберреальности, доступна запись на канале компании «Газинформсервис» в YouTube.

Материал подготовлен специально для ООО «Газинформсервис»

Мария Мокейчева, Фонтанка.ру

