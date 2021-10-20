Столичная мэрия потребовала от торговых центров подключить их камеры к общегородской системе видеонаблюдения

Чтобы следить за безмасочниками и штрафовать их, мэрия Москвы потребовала от администраций торговых центров предоставить доступ к записям с камер видеонаблюдения. Речь идет о подключении к городской системе еще примерно 1 500 камер.

О требовании 20 октября пишет «Коммерсантъ». По данным издания, ему уже год, однако выполнено оно не было. Всего в Москве около 600 ТРК, больше половины из них доступ к камерам не предоставили. Мэрия просит интегрировать в систему камеры на входах в торговые центры. Объясняется требование необходимостью следить за безмасочниками. Если их будет много, то ТРК могут закрыть.