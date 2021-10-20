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Столичная мэрия потребовала от торговых центров подключить их камеры к общегородской системе видеонаблюдения

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Чтобы следить за безмасочниками и штрафовать их, мэрия Москвы потребовала от администраций торговых центров предоставить доступ к записям с камер видеонаблюдения. Речь идет о подключении к городской системе еще примерно 1 500 камер.

О требовании 20 октября пишет «Коммерсантъ». По данным издания, ему уже год, однако выполнено оно не было. Всего в Москве около 600 ТРК, больше половины из них доступ к камерам не предоставили. Мэрия просит интегрировать в систему камеры на входах в торговые центры. Объясняется требование необходимостью следить за безмасочниками. Если их будет много, то ТРК могут закрыть.

Всего в Москве на городских улицах стоит больше 200 тысяч камер, присоединение ТРК увеличит их количество примерно на 1 процент.

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Комментарии (2)

VKuser1708951
В принципе, разумная мера. Если система распознавания лиц будет и там находящихся в розыске ловить - это хорошо.
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