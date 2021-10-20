Больше 20 тысяч человек выдвинули номинантов на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Кто прошел в финал — узнаем 25 октября

В понедельник, 18 октября, завершилось выдвижение номинантов на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Больше 20 000 раз заполнили читатели анкеты, называя лучших представителей петербургского бизнеса. Интрига сохраняется — первая десятка в каждой номинации станет известна 25 октября, когда начнется голосование.
В этом году премия стартовала 14 сентября. В течение месяца читатели «Фонтанки» называли лучшие компании в 10 номинациях:
- Банк
- Бар
- Вуз
- Загородный отдых
- Ресторан
- Онлайн-сервис
- Служба доставки
- Салон красоты/барбершоп
- Супермаркет
- Работодатель
Всего за месяц было названо более 2000 компаний, претендующих на победу, и мы видим, что интерес со стороны читателей и бизнеса к премии растет — многие компании стараются активно продвигать свое участие среди клиентов и сотрудников. Мы узнали, что петербургский бизнес очень разносторонний: многие не только работают офлайн, но и развивают свои онлайн-сервисы и службы доставки, а сотрудники считают их лучшими работодателями.
Новые номинации этого года привлекли внимание читателей. Так, петербуржцы оказались очень хорошо знакомы с барной культурой города — всего названо около 270 баров, пабов и рюмочных. Ресторанная карта города еще шире — жители города вспомнили около 340 заведений общепита во всех ценовых категориях от фастфуда, сетевых заведений до модных авторских. А значит, несмотря на пандемию, ресторанный бизнес Петербурга жив и радует своих посетителей.
Не чуждо горожанам и стремление к красоте — более 230 салонов красоты, барбершопов, студий маникюра, загара и просто парикмахерских назвали наши читатели. Эта номинация также заявлена в премии первый раз, и большое количество номинантов говорит об активном развитии бьюти-индустрии в Петербурге.
Еще новая номинация этого года — онлайн-сервис. Проанализировав список номинантов, можно узнать, что делают наши читатели в интернете: они заказывают на дом еду и одежду, смотрят фильмы и слушают музыку, ищут работу и учатся языкам и рисованию, общаются с друзьями и управляют своими финансами. В общем, цифровизация настигла все сферы нашей жизни.
Впрочем, наши читатели не сидят все время дома у компьютера — об этом говорит высокая конкуренция в номинации «Загородный отдых». Здесь и коттеджи разнообразных форматов, и базы отдыха, и спа-отели — выбор широк. Конечно, свою роль сыграла пандемия и закрытые границы, которые побудили горожан изучить окрестности вдоль и поперек, но то, что качественное предложение на рынке загородного отдыха растет, радует.
Оргкомитет премии «Фонтанка.ру — Признание и влияние» в настоящее время подводит итоги первого этапа и готовится ко второму. В ближайший понедельник, 25 октября, мы объявим ТОП-10 в каждой из 10 номинаций и запустим голосование. Оно продлится почти 2 месяца, до середины декабря, когда будут объявлены победители. Голосование также пройдет на сайте премии.