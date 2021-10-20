Больше 20 тысяч человек выдвинули номинантов на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Кто прошел в финал — узнаем 25 октября

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В понедельник, 18 октября, завершилось выдвижение номинантов на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Больше 20 000 раз заполнили читатели анкеты, называя лучших представителей петербургского бизнеса. Интрига сохраняется — первая десятка в каждой номинации станет известна 25 октября, когда начнется голосование. В этом году премия стартовала 14 сентября. В течение месяца читатели «Фонтанки» называли лучшие компании в 10 номинациях: Банк

Бар

Вуз

Загородный отдых

Ресторан

Онлайн-сервис

Служба доставки

Салон красоты/барбершоп

Супермаркет

Работодатель Всего за месяц было названо более 2000 компаний, претендующих на победу, и мы видим, что интерес со стороны читателей и бизнеса к премии растет — многие компании стараются активно продвигать свое участие среди клиентов и сотрудников. Мы узнали, что петербургский бизнес очень разносторонний: многие не только работают офлайн, но и развивают свои онлайн-сервисы и службы доставки, а сотрудники считают их лучшими работодателями.

Новые номинации этого года привлекли внимание читателей. Так, петербуржцы оказались очень хорошо знакомы с барной культурой города — всего названо около 270 баров, пабов и рюмочных. Ресторанная карта города еще шире — жители города вспомнили около 340 заведений общепита во всех ценовых категориях от фастфуда, сетевых заведений до модных авторских. А значит, несмотря на пандемию, ресторанный бизнес Петербурга жив и радует своих посетителей. Не чуждо горожанам и стремление к красоте — более 230 салонов красоты, барбершопов, студий маникюра, загара и просто парикмахерских назвали наши читатели. Эта номинация также заявлена в премии первый раз, и большое количество номинантов говорит об активном развитии бьюти-индустрии в Петербурге. Еще новая номинация этого года — онлайн-сервис. Проанализировав список номинантов, можно узнать, что делают наши читатели в интернете: они заказывают на дом еду и одежду, смотрят фильмы и слушают музыку, ищут работу и учатся языкам и рисованию, общаются с друзьями и управляют своими финансами. В общем, цифровизация настигла все сферы нашей жизни.