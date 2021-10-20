ОМОН подсветил картошку и нашёл 66 нелегальных мигрантов на Калининской овощебазе

Сотрудники петербургской полиции заглянули на Калининскую овощебазу, чтобы проверить соблюдение миграционного законодательства. О результатах профилактического рейда 20 октября рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
«В общей сложности полицейские проверили 110 граждан стран ближнего зарубежья. Большинство из них не смогли на месте подтвердить законность нахождения на территории Российской Федерации и были доставлены в отделы полиции для разбирательства. Проверка показала, что 66 иностранцев находятся в нашей стране с нарушением миграционного законодательства. В отношении них возбуждены административные дела», — отметили в главке полиции.
На предоставленном видео ОМОН обследует складские помещения, тщательно изучая мешки с картофелем при помощи фонарика.
ГУ МВД по СПб и ЛО
Мигранты, провинившиеся сильнее всего, будут помещены в центр временного содержания иностранцев, а затем выдворены за пределы страны с запретом въезда в РФ на несколько лет. В ГУ МВД сообщили также, что при проверке документов были выявлены два факта подделки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по соответствующей статье УК РФ.