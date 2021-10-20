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ОМОН подсветил картошку и нашёл 66 нелегальных мигрантов на Калининской овощебазе

На Калининской овощебазе в Петербурге более половины мигрантов оказались нарушителями

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Сотрудники петербургской полиции заглянули на Калининскую овощебазу, чтобы проверить соблюдение миграционного законодательства. О результатах профилактического рейда 20 октября рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«В общей сложности полицейские проверили 110 граждан стран ближнего зарубежья. Большинство из них не смогли на месте подтвердить законность нахождения на территории Российской Федерации и были доставлены в отделы полиции для разбирательства. Проверка показала, что 66 иностранцев находятся в нашей стране с нарушением миграционного законодательства. В отношении них возбуждены административные дела», — отметили в главке полиции.

На предоставленном видео ОМОН обследует складские помещения, тщательно изучая мешки с картофелем при помощи фонарика.

ГУ МВД по СПб и ЛО

Мигранты, провинившиеся сильнее всего, будут помещены в центр временного содержания иностранцев, а затем выдворены за пределы страны с запретом въезда в РФ на несколько лет. В ГУ МВД сообщили также, что при проверке документов были выявлены два факта подделки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по соответствующей статье УК РФ.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

266033940
Что то очень мало, остальные видимо откупились. Их там как крыс, бескрайние полчища.
Local
Амнистию продлят до 2*** года,так что интерес в таких операциях будет носить личный материальный характер.
VKuser189750944
Семьям мигрантов разрешили въезд в Россию. К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители.
Добро пожаловать , братья аульные !
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