Человеку пересадили почку свиньи. На это решились американские хирурги

Американские хирурги провели успешную операцию по пересадке почки генно-модифицированной свиньи человеку. Трансплантацию провели в Нью-Йорке, орган функционирует нормально. Об этом 20 октября сообщает The New York Times.



Издание уточняет, что операцию сделали человеку, находившемуся на аппарате искусственного дыхания и у которого умер мозг. Как отметил оперировавший хирург Роберт Монтгомери, пересаженная свиная почка «почти сразу» начала вырабатывать мочу и продукты жизнедеятельности.



По мнению специалистов, генно-модифицированные свиньи в перспективе могут стать «устойчивым и возобновляемым» источником органов для пересадки человеку.

