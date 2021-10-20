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Человеку пересадили почку свиньи. На это решились американские хирурги

Пациенту в США пересадили свиную почку

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Американские хирурги провели успешную операцию по пересадке почки генно-модифицированной свиньи человеку. Трансплантацию провели в Нью-Йорке, орган функционирует нормально. Об этом 20 октября сообщает The New York Times.

Издание уточняет, что операцию сделали человеку, находившемуся на аппарате искусственного дыхания и у которого умер мозг. Как отметил оперировавший хирург Роберт Монтгомери, пересаженная свиная почка «почти сразу» начала вырабатывать мочу и продукты жизнедеятельности.

По мнению специалистов, генно-модифицированные свиньи в перспективе могут стать «устойчивым и возобновляемым» источником органов для пересадки человеку.

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