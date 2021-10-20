К больнице на севере Петербурга подкинули иностранца в крови

По предварительной информации, охранник больницы сообщил силовикам, что к нему обратились трое мужчин с просьбой о вызове скорой для их раненого товарища. После чего сбежали.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 октября, накануне сразу после полуночи в полицию поступило сообщение о раненом мужчине у дома 1 по Северному проспекту. На место к городской больнице Святого Георгия прибыло сразу несколько нарядов — патрульно-постовой службы, ГИБДД и УВО.

Полицейские Выборгского района дважды за утро выезжали к больнице после сообщений о мужчине с ножевым ранением в живот.

Около половины пятого утра в полицию уже поступила телефонограмма из больницы на Северном о том, что к ним в приемный покой скорая доставила 23-летнего гражданина Узбекистана, которого кто-то пырнул ножом в живот. Его состояние врачи оценивали как средней тяжести.



Сам потерпевший рассказал вновь приехавшим в стационар полицейским, что на него напали трое и избили. А где это было и их приметы — он не помнит.



Сотрудники МВД подняли видеозаписи с камер у больницы и увидели, как в полночь к дому 1 по Северному проспекту приезжают две машины — каршеринговая «КИА Рио» и «Хендэ Солярис». Из одной выносят раненого, кладут у здания и уезжают.



Установить и найти водителей обеих машин полицейские смогли уже к семи вечера. В отделе полиции оказались трое нелегальных мигрантов в возрасте от 21 до 23 лет. Они, по предварительной информации, уверяли, что нашли на проспекте Луначарского мужчину в крови и просто привезли его в больницу.



В отношении всех задержанных составлены протоколы о нарушении правил въезда и пребывания в России (18.8 КоАП РФ).

