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К больнице на севере Петербурга подкинули иностранца в крови

Раненого мужчину привезли в больницу на Северном проспекте

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Полицейские Выборгского района дважды за утро выезжали к больнице после сообщений о мужчине с ножевым ранением в живот.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 октября, накануне сразу после полуночи в полицию поступило сообщение о раненом мужчине у дома 1 по Северному проспекту. На место к городской больнице Святого Георгия прибыло сразу несколько нарядов — патрульно-постовой службы, ГИБДД и УВО.

По предварительной информации, охранник больницы сообщил силовикам, что к нему обратились трое мужчин с просьбой о вызове скорой для их раненого товарища. После чего сбежали.

Около половины пятого утра в полицию уже поступила телефонограмма из больницы на Северном о том, что к ним в приемный покой скорая доставила 23-летнего гражданина Узбекистана, которого кто-то пырнул ножом в живот. Его состояние врачи оценивали как средней тяжести.

Сам потерпевший рассказал вновь приехавшим в стационар полицейским, что на него напали трое и избили. А где это было и их приметы — он не помнит.

Сотрудники МВД подняли видеозаписи с камер у больницы и увидели, как в полночь к дому 1 по Северному проспекту приезжают две машины — каршеринговая «КИА Рио» и «Хендэ Солярис». Из одной выносят раненого, кладут у здания и уезжают.

Установить и найти водителей обеих машин полицейские смогли уже к семи вечера. В отделе полиции оказались трое нелегальных мигрантов в возрасте от 21 до 23 лет. Они, по предварительной информации, уверяли, что нашли на проспекте Луначарского мужчину в крови и просто привезли его в больницу.

В отношении всех задержанных составлены протоколы о нарушении правил въезда и пребывания в России (18.8 КоАП РФ).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

Skazochny
ишака не поделили новые рассияни
260602101
Как легко нелегальные мигранты арендуют кашеринговые машины и ездят на них без прав. Вот Навальному надо было не с помпой и митингом в аэропорту возвращаться, а взять билет на самолет Берлин-Стамбул, оттуда в Ташкент и дальше в Россию. И никто бы и не знал, где он и как...был бы на свободе.
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