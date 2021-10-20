FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +12
70.97р82.68р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Взрыв в центре Дамаска: в военный автобус были заложены три бомбы

Сапёры обезвредили взрывное устройство на месте теракта в Дамаске

0
Печать

Сирийские сапёры обезвредили третье взрывное устройство на месте подрыва военного автобуса в центре Дамаска. В общей сложности в него были заложены три бомбы, сообщает 20 октября РИА Новости со ссылкой на источник в местной службе безопасности.

Взрыв в Дамаске прогремел утром в среду в районе моста Раис через реку Барада, недалеко от отеля «Дама Роуз» и Национального музея Дамаска. Террористами были приведены в действие два взрывных устройства.

В результате был уничтожен автобус сирийской армии. По предварительным данным, погибли 14 военнослужащих.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний