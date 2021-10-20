Взрыв в центре Дамаска: в военный автобус были заложены три бомбы

Сирийские сапёры обезвредили третье взрывное устройство на месте подрыва военного автобуса в центре Дамаска. В общей сложности в него были заложены три бомбы, сообщает 20 октября РИА Новости со ссылкой на источник в местной службе безопасности.



Взрыв в Дамаске прогремел утром в среду в районе моста Раис через реку Барада, недалеко от отеля «Дама Роуз» и Национального музея Дамаска. Террористами были приведены в действие два взрывных устройства.

В результате был уничтожен автобус сирийской армии. По предварительным данным, погибли 14 военнослужащих.