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Петербург привыкает к снегу. Автомобилистов предупреждают о гололедице

В Петербурге пройдёт мокрый снег

Мокрый снег ожидается в Петербурге 20 октября. Не обойдётся и без гололедицы. К вечеру возможно потепление.

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По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, в среду, 20 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, утром и днём — мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер будет дуть южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью опускалась до минус 2-х, в течение дня потеплеет до +5… +7 градусов. На дорогах местами гололедица. При этом сервис «Яндекс.Погода» утверждает, что к следующей ночи столбик термометра вновь может подняться до +10… +12-градусов.

Атмосферное давление днём будет понижаться и составит 746 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 89–93%.

Ранее «Фонтанка» предупреждала, что к середине недели петербургская погода покажет все капризы, на которые способна.

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