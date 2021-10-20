Петербург привыкает к снегу. Автомобилистов предупреждают о гололедице

По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, в среду, 20 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, утром и днём — мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер будет дуть южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного.



Температура воздуха ночью опускалась до минус 2-х, в течение дня потеплеет до +5… +7 градусов. На дорогах местами гололедица. При этом сервис «Яндекс.Погода» утверждает, что к следующей ночи столбик термометра вновь может подняться до +10… +12-градусов.

