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ТАСС: замгендиректора ЦЭНКИ Арустамов задержан по делу, возбужденному после проверки Роскосмоса

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Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Марат Арустамов задержан по уголовному делу, возбужденному в том числе после проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса. Об этом 19 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Он [Арустамов] давно попал в поле зрения управления безопасности госкорпорации. С результатами проверки был ознакомлен гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он санкционировал ход дальнейшего расследования», — рассказал собеседник агентства.

О задержании Арустамова следственным отделом УФСБ по Амурской области ранее также сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, он якобы проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Замгендиректора ЦЭНКИ по экономике и финансам предположительно получал откаты за финансирование работ, проводимых строительной компанией «Респект-СМ».

РИА Новости со ссылкой на источник добавляет, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин недоволен работой ЦЭНКИ и распорядился создать подведомственное госкорпорации строительное управление, которое станет новым генподрядчиком на космодроме «Восточный». Якобы головные офисы ЦЭНКИ и дирекции «Восточного» переведут из Москвы в Циолковский.

ЦЭНКИ — предприятие Роскосмоса, оператор российских космодромов, генподрядчик строительства космодрома «Восточный».

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