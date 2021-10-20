ТАСС: замгендиректора ЦЭНКИ Арустамов задержан по делу, возбужденному после проверки Роскосмоса

Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Марат Арустамов задержан по уголовному делу, возбужденному в том числе после проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса. Об этом 19 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Он [Арустамов] давно попал в поле зрения управления безопасности госкорпорации. С результатами проверки был ознакомлен гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он санкционировал ход дальнейшего расследования», — рассказал собеседник агентства.
О задержании Арустамова следственным отделом УФСБ по Амурской области ранее также сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, он якобы проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Замгендиректора ЦЭНКИ по экономике и финансам предположительно получал откаты за финансирование работ, проводимых строительной компанией «Респект-СМ».
РИА Новости со ссылкой на источник добавляет, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин недоволен работой ЦЭНКИ и распорядился создать подведомственное госкорпорации строительное управление, которое станет новым генподрядчиком на космодроме «Восточный». Якобы головные офисы ЦЭНКИ и дирекции «Восточного» переведут из Москвы в Циолковский.
ЦЭНКИ — предприятие Роскосмоса, оператор российских космодромов, генподрядчик строительства космодрома «Восточный».