ТАСС: замгендиректора ЦЭНКИ Арустамов задержан по делу, возбужденному после проверки Роскосмоса

Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Марат Арустамов задержан по уголовному делу, возбужденному в том числе после проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса. Об этом 19 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



«Он [Арустамов] давно попал в поле зрения управления безопасности госкорпорации. С результатами проверки был ознакомлен гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он санкционировал ход дальнейшего расследования», — рассказал собеседник агентства.