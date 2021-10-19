«В статистику жертв пандемии +1». Матильда Шнурова закрыла ресторан в Петербурге

Об этом во вторник сообщается на сайте заведения. «Сегодня в статистику жертв пандемии можно добавить +1», — написала в Instagram хозяйка кафе.
Она добавила, что любила этот проект, вложила в него много творческих, интеллектуальных и финансовых ресурсов и допустила, что он будет перезапущен.
«Мы просто в данный момент не справились с экономикой в контексте больших внешних обстоятельств и дороговизны обслуживания проекта и площадки в том числе. Я не исключаю, что BIO будет переоткрыт, может быть даже в Москве и веду переговоры на этот счет. Будущее покажет», — написала владелица (пунктуация сохранена. — Прим. ред.).
Кафе здорового питания Bio My Bio открылось в разгар пандемии в 2020 году и проработало около полутора лет. Незадолго до закрытия оно получило награду за лучший дизайнерский интерьер среди ресторанов и баров Европы в премии Restaurant & Bar Design Awards.
Матильде Шнуровой также принадлежат рестораны Cococo Bistro и Cococouture. По данным СПАРК, она владеет двумя действующими ресторанными компаниями — ООО «Кококутюр» и ООО «Новая русская кухня». Выручка первого в 2020 году составила 44 млн рублей, убыток — 34,8 млн рублей, финансовые показатели второго — 74 и 27 млн соответственно.