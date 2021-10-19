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Житель Кургана арестован за продажу алкоголя с метиловым спиртом. Трое умерли, трое в больнице

Жителя Кургана арестовали за отравление шести человек суррогатным алкоголем

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Жителя Кургана задержали по уголовному делу о сбыте суррогатного алкоголя, от отравления которым погибли три человека и еще трое находятся в больницах. Об этом сообщает региональный Следственный комитет 19 октября.

Как следует из материалов дела, подозреваемый в сбыте небезопасной продукции 56-летний житель Кургана сбывал алкоголь, в составе которого был метиловый спирт. В ходе обыска в квартире и автомобиле мужчины обнаружили и изъяли около 60 литров суррогатного алкоголя, который он приобретал в разных регионах для перепродажи.

Мужчине предъявлено обвинение. Он взят под стражу.

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Комментарии (5)

Skazochny
чего опять кокетливо умолчали национальность?
Bad robot
Я понимаю, бодяжить спирт с водой, но зачем метиловый? По незнанию или специально с целью отравить?
265055770
По всей стране что ли началось?
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