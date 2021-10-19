Житель Кургана арестован за продажу алкоголя с метиловым спиртом. Трое умерли, трое в больнице

Жителя Кургана задержали по уголовному делу о сбыте суррогатного алкоголя, от отравления которым погибли три человека и еще трое находятся в больницах. Об этом сообщает региональный Следственный комитет 19 октября.



Как следует из материалов дела, подозреваемый в сбыте небезопасной продукции 56-летний житель Кургана сбывал алкоголь, в составе которого был метиловый спирт. В ходе обыска в квартире и автомобиле мужчины обнаружили и изъяли около 60 литров суррогатного алкоголя, который он приобретал в разных регионах для перепродажи.