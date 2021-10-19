В Техасе разбился самолет. Из 21 пассажира один получил легкие травмы

В Техасе 19 октября разбился пассажирский самолет. На борту был 21 человек, только один из них пострадал, сообщает телеканал Click2Houston.



По предварительным данным, самолет McDonnell Douglas DC-9–87 не смог набрать нужную высоту, выехал за ограждение и рассыпался на куски. Из горящего воздушного судна благополучно эвакуировали 18 пассажиров и троих членов экипажа, один человек получил легкие травмы.

