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В Техасе разбился самолет. Из 21 пассажира один получил легкие травмы

В США человек пострадал при крушении самолета

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В Техасе 19 октября разбился пассажирский самолет. На борту был 21 человек, только один из них пострадал, сообщает телеканал Click2Houston.

По предварительным данным, самолет McDonnell Douglas DC-9–87 не смог набрать нужную высоту, выехал за ограждение и рассыпался на куски. Из горящего воздушного судна благополучно эвакуировали 18 пассажиров и троих членов экипажа, один человек получил легкие травмы.

По данным телеканала KTRK, самолет был зарегистрирован на владельца местной строительной компании Flair Builders Дж. Алана Кента, который находился на борту во время крушения. Также сообщается, что самому младшему пассажиру было 10 лет.

Как рассказали в коммунальной компании CenterPoint Energy, самолет отключил линию электропередачи, из-за чего более 1800 человек остались без света.

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Комментарии (10)

SNOW
Слабаки! Наш аэроплан разбился бы напрочь, никто бы не выжил, а летчиков за мужество и мастерство наградили бы орденами.
Ironiya
Это как? Развалился на части, вспыхнул - и один с лёгкими травмами? Вот это уровень подготовки спасательных служб!
Денеб
McDonnell Douglas DC-9-87.... Тупиковая ветвь развития авиации... Типа наших тушек с задними движками... Старый хлам, доживающий свой век....
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