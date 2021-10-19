FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +2
70.97р82.68р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Две мины за один день. В Петербурге и Ленобласти нашли боеприпасы времен войны

2
Печать

Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружили в Петербурге и Ленобласти за один день. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба регионального ГУ Росгвардии.

Информация о находках поступила в дежурную часть около 17 часов. Мина калибра 82 мм лежала в кустах во дворе дома 34 по улице Шелгунова. А еще один боеприпас калибром 50 миллиметров находился на газоне у дома 1 по Вокзальной улице в городе Отрадное.

Оба снаряда были в состоянии сильной коррозии. Специалисты ОМОН Росгвардии вывезли мины на полигон, где уничтожили.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

angel of death
лучше бы леса в ЛенОбласти начали бы прочёсывать .... хоть какая-то польза от армии была бы.... ведь после ВОВ этого г-на там пруд пруди...
lamer
Эхо войны. Сколько еще в земле лежит и в воде.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний