Две мины за один день. В Петербурге и Ленобласти нашли боеприпасы времен войны

Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружили в Петербурге и Ленобласти за один день. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба регионального ГУ Росгвардии.



Информация о находках поступила в дежурную часть около 17 часов. Мина калибра 82 мм лежала в кустах во дворе дома 34 по улице Шелгунова. А еще один боеприпас калибром 50 миллиметров находился на газоне у дома 1 по Вокзальной улице в городе Отрадное.



Оба снаряда были в состоянии сильной коррозии. Специалисты ОМОН Росгвардии вывезли мины на полигон, где уничтожили.

