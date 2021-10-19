Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство племянника во время спора о наследстве

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Игоря Журавлева, признанного виновным в убийстве. Об этом 19 октября сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Установлено, что 2 июня 2020 года 61-летний Журавлев ругался со своей 56-летней сестрой на лестничной площадке дома на улице Уточкина из-за наследства матери и требовал у женщины 1,1 млн рублей. Он выстрелил в сестру из аэрозольного пистолета «Пионер» и ударил ее тупым предметом по голове.



В конфликт вмешался 37-летний сын женщины, он попытался остановить своего дядю, но тот достал нож и несколько раз ударил мужчину. Пострадавший скончался на месте.

