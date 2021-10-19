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Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство племянника во время спора о наследстве

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Приморский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Игоря Журавлева, признанного виновным в убийстве. Об этом 19 октября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Установлено, что 2 июня 2020 года 61-летний Журавлев ругался со своей 56-летней сестрой на лестничной площадке дома на улице Уточкина из-за наследства матери и требовал у женщины 1,1 млн рублей. Он выстрелил в сестру из аэрозольного пистолета «Пионер» и ударил ее тупым предметом по голове.

В конфликт вмешался 37-летний сын женщины, он попытался остановить своего дядю, но тот достал нож и несколько раз ударил мужчину. Пострадавший скончался на месте.

Суд приговорил Журавлева к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также в пользу потерпевших взыскали 2 млн рублей морального вреда и 46 640 рублей материального ущерба.

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Комментарии (3)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Alfilar
8 лет за убийство. Всего. Выйдет через 5.
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