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В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Вакцинация превыше всего». Смольный отказался пускать непривитых в музеи, театры и рестораны по ПЦР

Власти Петербурга не планируют принимать в качестве подтверждения антиковидного статуса отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом 19 октября сообщили в комитете по промышленной политике в ответ на запрос «Фонтанки».

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Как пояснили ведомстве, попасть на мероприятия и в организации, в отношении которых с 1 ноября введены ограничения, смогут только те, у кого есть QR-код переболевшего или вакцинированного, а также официальный медотвод (иностранцы смогут предъявить справку о прививке, выданную медицинской организацией). Хотя сайт госуслуг генерирует QR-код также после сдачи ПЦР-теста в лаборатории, такой анализ не сможет послужить временным пропуском.

Причины такого решения в ведомстве не пояснили. Но собеседник, близкий к городскому оперштабу, пояснил, что цель введенных ограничений — стимулировать граждан прививаться. «Вакцинация, вакцинация и ещё раз вакцинация», — сказал он.

Для сравнения, в странах ЕС механизм «цифровых зеленых паспортов» предполагает право выбора — ПЦР или экспресс-тест на антиген может быть заменой справки о прививке или перенесенном заболевании. Таким образом, те, кто не хочет делать прививку, может избежать дискриминации. При этом в ряде стран граждане могут сделать определенное число анализов бесплатно, в рамках страховки.

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Комментарии (44)

Antuan Rokanten
Такие действия власти являются грубым нарушением конституции России. Никто никого не млжет обязать привиться, и тем более на этом основании не пустить в учреждение общего доступа, как например музей, театр и т.п. Это самоуправство. И за самоуправство ответят. Идет сегрегация людей по надуманным основаниям. Целью является покорить народ, отбить на народе деньги на вакцину. Не думаю, что данная вакцинация чем-то поможет в борьбе с сезонным гриппом и орви. Идет нарушение закона со стороны власти. Это отвратительно.
266384538
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благо.дарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
VKuser174198221
Кстати: а почему прививаться нужно именно "скрепоносной" вакциной? Почему нет возможности привиться одобренной ВОЗ? Потому что с каждой вколотой вакциной богатеют друзья обнуленного?
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