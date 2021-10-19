«Вакцинация превыше всего». Смольный отказался пускать непривитых в музеи, театры и рестораны по ПЦР

Как пояснили ведомстве, попасть на мероприятия и в организации, в отношении которых с 1 ноября введены ограничения, смогут только те, у кого есть QR-код переболевшего или вакцинированного, а также официальный медотвод (иностранцы смогут предъявить справку о прививке, выданную медицинской организацией). Хотя сайт госуслуг генерирует QR-код также после сдачи ПЦР-теста в лаборатории, такой анализ не сможет послужить временным пропуском.
Причины такого решения в ведомстве не пояснили. Но собеседник, близкий к городскому оперштабу, пояснил, что цель введенных ограничений — стимулировать граждан прививаться. «Вакцинация, вакцинация и ещё раз вакцинация», — сказал он.
Для сравнения, в странах ЕС механизм «цифровых зеленых паспортов» предполагает право выбора — ПЦР или экспресс-тест на антиген может быть заменой справки о прививке или перенесенном заболевании. Таким образом, те, кто не хочет делать прививку, может избежать дискриминации. При этом в ряде стран граждане могут сделать определенное число анализов бесплатно, в рамках страховки.