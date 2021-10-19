«Зенит» анонсировал продление контракта с Барриосом картинкой из «Игры в кальмара»

Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Вильмаром Барриосом. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды 19 октября, соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Вильмар Барриос летом 2015-го перешел в аргентинский «Бока Хуниорс». Вместе с командой из Буэнос-Айреса он дважды становился чемпионом Аргентины (сезон-2016/17 и 2017/18) и дошел до финала Кубка Либертадорес (2018). В составе «Боки» полузащитник провел 66 матчей и забил один мяч.



В феврале 2019-го Барриос присоединился к «Зениту». За два с половиной сезона полузащитник провел в составе петербургского клуба 92 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми колумбиец стал трехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и дважды — Суперкубок страны.

