Турция и Беларусь вместо Финляндии и Эстонии: как пандемия поменяла туристические планы петербуржцев

Лидером турпотока в июне-августе среди жителей Петербурга и Ленобласти стала Турция, а на второе место вышла Беларусь. Такие выводы сделали аналитики компании «МегаФон» на основе анализа обезличенных данных своих путешествующих абонентов.

В этом году за границу летом уехали отдыхать 400 тыс. абонентов «МегаФона» из Петербурга и Ленобласти, что хоть и превышает в 2 раза показатели прошлого сезона, но еще далеко до допандемийного уровня. Ограничения на поездки повлияли на маршруты путешественников. Если раньше первые два места занимали граничащие с регионом Финляндия и Эстония, то сейчас Эстония сместилась на третье место, а Финляндия — на пятое. Первые места теперь у Турции и Беларуси, а на четвертом месте — Абхазия. Также среди популярных стран — Кипр и Греция.