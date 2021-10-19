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Турция и Беларусь вместо Финляндии и Эстонии: как пандемия поменяла туристические планы петербуржцев

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Лидером турпотока в июне-августе среди жителей Петербурга и Ленобласти стала Турция, а на второе место вышла Беларусь. Такие выводы сделали аналитики компании «МегаФон» на основе анализа обезличенных данных своих путешествующих абонентов.

В этом году за границу летом уехали отдыхать 400 тыс. абонентов «МегаФона» из Петербурга и Ленобласти, что хоть и превышает в 2 раза показатели прошлого сезона, но еще далеко до допандемийного уровня. Ограничения на поездки повлияли на маршруты путешественников. Если раньше первые два места занимали граничащие с регионом Финляндия и Эстония, то сейчас Эстония сместилась на третье место, а Финляндия — на пятое. Первые места теперь у Турции и Беларуси, а на четвертом месте — Абхазия. Также среди популярных стран — Кипр и Греция.

В общей сложности туристы проговорили около 300 суток, что почти в четыре раза больше, чем в прошлом году. Также в 5 раз выросло потребление мобильного интернета: всего отдыхающие прокачали порядка 28 Тб, что сравнимо с отправкой свыше 12 млн фотографий в мессенджерах.

В свою очередь, Петербург и Ленобласть посетили жители 135 стран — это в два раза больше, чем в прошлом году. Больше всего путешественников приехало из Франции, Эстонии и Дании. Также в топ-10 вошли Финляндия, Швеция, США, Белоруссия, Австрия, Германия и Нидерланды.

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Комментарии (1)

syshsun
Опа,оказывается еще есть долбаки,которые по их задротским ценам пользуются связью за границей.
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