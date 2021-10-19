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Министр Мантуров: Надо заменить 70 процентов самолетов, которые возят людей в регионах

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Порядка 70 процентов авиапарка в регионах требует замены из-за ветхости. Это больше 300 самолетов.

Цифры 19 октября назвал глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума Госсовета. По его оценке, заменить надо 320 самолетов. Речь идет об авиапарке в регионах. Вопрос был поднят в середине июля, после крушения Ан-26 на Камчатке. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прямо сказал, что парк устарел и остро нуждается в обновлении.

На этом же заседании Госсовета Владимир Путин отметил, что надо развивать малую авиацию, обновлять парк и реконструировать аэропорты. «Перелеты должны стать более доступными для граждан», — сказал президент.

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Комментарии (8)

261847251
Ну теперь-то Нерадько с компанией - выкинут на мороз?
simak
А где вы пилотов возьмёте после десятилетий гнобления малой авиации? - хотелось бы спросить.
Dimitry Antonov
Это на 140 миллионную страну, занимающую огромную территорию, на региональную авиацию приходится всего около 460 самолётов, из которых срочно требуется заменить 320?
Мда, на авиационную державу как-то не похоже.
А летом, как следует из статьи, на Госсовете Владимир Путин отметил, что надо развивать малую авиацию, обновлять парк и реконструировать аэропорты. «Перелеты должны стать более доступными для граждан», — сказал президент.
Мантуров саботирует желание Президента? Он говорит лишь о замене части авиапарка, но не о каком-либо развитии малой авиации и большей доступности её для граждан.
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