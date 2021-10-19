Министр Мантуров: Надо заменить 70 процентов самолетов, которые возят людей в регионах

Порядка 70 процентов авиапарка в регионах требует замены из-за ветхости. Это больше 300 самолетов.

Цифры 19 октября назвал глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума Госсовета. По его оценке, заменить надо 320 самолетов. Речь идет об авиапарке в регионах. Вопрос был поднят в середине июля, после крушения Ан-26 на Камчатке. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прямо сказал, что парк устарел и остро нуждается в обновлении.

На этом же заседании Госсовета Владимир Путин отметил, что надо развивать малую авиацию, обновлять парк и реконструировать аэропорты. «Перелеты должны стать более доступными для граждан», — сказал президент.