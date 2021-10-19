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Чиновников Петербурга ждет инструктаж перед командировками за границу

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Госслужащие Петербурга, которым предстоит заграничная командировка и которые имеют доступ к гостайне, будут проходить инструктаж, что можно и нельзя говорить за пределами России. Это следует из проекта постановления правительства города, представленного 19 октября на антикоррупционную экспертизу.

Документ дополнит постановление № 1446 «О порядке направления в служебные командировки лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга».

Чиновники и госслужащие, имеющие допуск к сведениям гостайны, за пять дней до выезда в зарубежную командировку должны будут пройти инструктаж в комитете по внешним связям.

В ходе него будет определен объем информации, которую «они могут использовать в беседах с иностранными гражданами в период нахождения в служебной командировке».

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Комментарии (11)

Ulaaaa
Ааааааахахахаха по второму кругу чекистов пустили , опять этап всевластия
житель города П.
Я с утра эту песню напевал почему то, выходя из дома:
Там у них пока что лучше бытово,
Так чтоб я не отчубучил не того —
Он мне дал прочесть брошюру как наказ,
Чтоб не вздумал жить там сдуру, как у нас.
Komarinsk2019
Гостайну, конечно, надо хранить. Но иногда как у Чапека, тайна - это что "портянки наших пехотинцев сделаны из коленкора фирмы «Оберлендер»
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