Чиновников Петербурга ждет инструктаж перед командировками за границу

Госслужащие Петербурга, которым предстоит заграничная командировка и которые имеют доступ к гостайне, будут проходить инструктаж, что можно и нельзя говорить за пределами России. Это следует из проекта постановления правительства города, представленного 19 октября на антикоррупционную экспертизу.



Документ дополнит постановление № 1446 «О порядке направления в служебные командировки лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга».



Чиновники и госслужащие, имеющие допуск к сведениям гостайны, за пять дней до выезда в зарубежную командировку должны будут пройти инструктаж в комитете по внешним связям.

