Цветущую сирень заметили в Петербурге во второй половине осени

Жительница Невского района Петербурга рассказала, что увидела на улице цветущую сирень. Фотографией необычного природного явления она поделилась в сообществе «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте».



На изображении, опубликованном в сообществе 19 октября, видна ветка растения с фиолетовыми цветками. В зависимости от вида оно цветет в разное время, обычно это происходит в мае, длительность процесса зависит от температуры воздуха.

