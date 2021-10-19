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Цветущую сирень заметили в Петербурге во второй половине осени

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Жительница Невского района Петербурга рассказала, что увидела на улице цветущую сирень. Фотографией необычного природного явления она поделилась в сообществе «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте».

На изображении, опубликованном в сообществе 19 октября, видна ветка растения с фиолетовыми цветками. В зависимости от вида оно цветет в разное время, обычно это происходит в мае, длительность процесса зависит от температуры воздуха.

Фотографией зеленого отростка на дереве также поделилась жительница Курортного района.

«Фонтанка» писала, что в северных районах Петербурга заметили снег. Некоторые ловили снежинки в ладони.

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