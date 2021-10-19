Таксист загнал каршеринг на тротуар на Народного Ополчения

В Красносельском районе Петербурга днем 19 октября в ДТП сошлись два «любимчика» автомобилистов: такси и каршеринг. Разворот оказался неудачным.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Константин, на перекрестке проспекта Народного Ополчения и улицы Партизана Германа такси при развороте не пропустило каршеринг. В результате арендная Audi заскочила на газон и частично на тротуар.
Из-за ДТП оказались перекрыты полторы полосы, пишет Константин. Но пробки на перекрестке не наблюдается. Автомобилисты отмечают, что перекрестки на Народного Ополчения весьма неудобны для разворота.
«Я много наблюдаю аварий на Ополчения по направлению от Ленинского проспекта, когда на неудобных Т-образных перекрестках, например таких как Германа или Подводника Кузьмина, люди с левого ряда встают на разворот и пытаются в три-четыре приема разворачиваться, создавая мало того что пробку в левом ряду, так ещё и не видя должным образом дорожной обстановки на встречке. Да, разметка и знаки это не воспрещают, но найти более безопасный способ поехать в обратном направлении не хотят», — пишет Сергей.