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Правительство РФ направляет почти 79 миллиардов на борьбу с COVID-19

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Премьер-министр России объявил о выделении дополнительных средств для борьбы с пандемией. Выделено почти 70 миллиардов.

«Правительство продолжает поддерживать медицинских работников. <...> Для этого направим в регионы еще около 69 миллиардов рублей на специальные социальные выплаты», — заявил 19 октября Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24». По его словам, распоряжение о выплатах уже подписано. Он поручил Минздраву следить за тем, чтобы средства «поступали своевременно и в полном объеме». Глава кабинета министров призвал направить все усилия, чтобы события не дошли «до критической точки».

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Комментарии (4)

zelf
Есть деньги - есть ковид. Нет денег - нет ковида. Вот и вся любовь.
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