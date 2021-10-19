Правительство РФ направляет почти 79 миллиардов на борьбу с COVID-19

Премьер-министр России объявил о выделении дополнительных средств для борьбы с пандемией. Выделено почти 70 миллиардов.
«Правительство продолжает поддерживать медицинских работников. <...> Для этого направим в регионы еще около 69 миллиардов рублей на специальные социальные выплаты», — заявил 19 октября Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24». По его словам, распоряжение о выплатах уже подписано. Он поручил Минздраву следить за тем, чтобы средства «поступали своевременно и в полном объеме». Глава кабинета министров призвал направить все усилия, чтобы события не дошли «до критической точки».