На выставке в «Экспофоруме» представили автомобиль на водородном топливе. Вице-губернатор Соколов порулил

Разработку московской компании «Гринсол» презентовали 19 октября на выставке, которая проходит одновременно с двумя форумами — современного транспорта и транспортной инфраструктуры. Как говорится в сопроводительных материалах, в бак нового автомобиля заливается жидкий связанный водород, из которого генератор высвобождает сам водород. Топливный элемент вырабатывает из него и кислорода энергию для электродвигателя. За руль уселся вице-губернатор Максим Соколов, однако со стенда никто никуда не уехал.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что первыми водородными транспортными средствами, которые начнут собирать в России, станут, вероятно, автобусы. Российский автомобиль премиум-класса Aurus получил версию, работающую на водородном топливе.
Что касается Петербурга, то Смольный обсуждал с компанией Hyundai и Минпромторгом РФ возможность использования автомобилей на водородном топливе в городском каршеринге. До испытаний добрался водородный трамвай.