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На выставке в «Экспофоруме» представили автомобиль на водородном топливе. Вице-губернатор Соколов порулил

На проходящей в «Экспофоруме» выставке современного транспорта сдернули покрывало с автомобиля, который работает на жидком водородном топливе. Ранее в Петербурге начали испытывать водородный трамвай.

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Разработку московской компании «Гринсол» презентовали 19 октября на выставке, которая проходит одновременно с двумя форумами — современного транспорта и транспортной инфраструктуры. Как говорится в сопроводительных материалах, в бак нового автомобиля заливается жидкий связанный водород, из которого генератор высвобождает сам водород. Топливный элемент вырабатывает из него и кислорода энергию для электродвигателя. За руль уселся вице-губернатор Максим Соколов, однако со стенда никто никуда не уехал.

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Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что первыми водородными транспортными средствами, которые начнут собирать в России, станут, вероятно, автобусы. Российский автомобиль премиум-класса Aurus получил версию, работающую на водородном топливе.

Что касается Петербурга, то Смольный обсуждал с компанией Hyundai и Минпромторгом РФ возможность использования автомобилей на водородном топливе в городском каршеринге. До испытаний добрался водородный трамвай.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Zmeika
оба-на, прули рулят!
***_555
Безмасочников оштрафовали? Чинушке указали на незакрытый нос?
dimas062
Смотрите-ка и массовое мероприятие можно и без масок можно и социальную дистанцию можно не соблюдать. А QR-код у граждан с фото есть?
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